Ohne Gewähr SPD und Grüne gegen Wissings Mann für die Autobahn GmbH

Eigentlich schien es für Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine perfekte Lösung zu sein. Der Chef der bundeseigenen Autobahn GmbH, Stephan Krenz, hört im Sommer auf.

Statt lange einen gestandenen Manager oder eine Managerin für die Nachfolge zu suchen, will Wissing seinen alten Parteifreund Stefan Birkner versorgen. Der ehemalige FDP-Fraktionsvorsitzende und Umweltminister in Niedersachsen war als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im Oktober an der Fünfprozenthürde gescheitert.

Doch jetzt fliegt Wissing die Personalie möglicherweise um die Ohren: Die Vertreter:innen von SPD und Grünen im Aufsichtsrat der Autobahn GmbH drohen damit, Birkner als Geschäftsführer durchfallen zu lassen. Sie stören sich am Vorgehen des Verkehrsministers und fordern ein seriöses Auswahlverfahren für die Nachfolge von Krenz.

Die Entscheidung fällt am 27. April

Endgültig fällt die Entscheidung in der Sitzung des Gremiums am 27. April. Kurz vorher beraten sich die Aufsichtsratsmitglieder, die den Anteilseigner der Autobahn GmbH vertreten. Da die Gesellschaft zu 100 Prozent dem Bund gehört, sind das Vertreter der Ministerien für Finanzen und Verkehr sowie Bundestagsabgeordnete.

Einer von ihnen ist Detlef Müller. Der SPD-Fraktionsvize wirft Wissing vor, er habe den Namen seines Wunschkandidaten bereits über die Medien verbreiten lassen, bevor er mit dem Aufsichtsrat kommuniziert habe. „Gewählt wird der Neue aber im Aufsichtsrat“, sagt Müller im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Es wäre besser gewesen, wenn Herr Wissing sich darüber informiert hätte.“

Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Personalie so durchläuft. Detlef Müller, SPD-Fraktionsvize

Ein Geschäftsführer müsse eine Zweidrittel-Mehrheit bekommen – bei einer hälftigen Besetzung des Aufsichtsgremiums mit Arbeitnehmer-Vertreter:innen sei das schwierig. Müller schätzt die Stimmung so ein: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Personalie so durchläuft.“

Volker Wissing hatte sich für die bundeseigene Autobahn GmbH einen Parteifreund an der Spitze gewünscht. Das wird wohl nichts. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Statt Wissings Parteifreund Birkner einfach abzunicken, fordert Müller „ein professionelles Auswahlverfahren mit Headhunter“. Es brauche keinen ehemaligen Politiker, „sondern eine ausgewiesene Fachfrau oder einen Fachmann“.

Auch Susanne Menge, Verkehrspolitikerin für die Grünen im Bundestag und Mitglied des Aufsichtsrates der Autobahn GmbH, ist empört über Wissing. Dessen Parlamentarischer Staatssekretär Oliver Luksic (FDP), zugleich Vorsitzender des Gremiums, habe die anderen Mitglieder am Montag vergangener Woche vor vollendete Tatsachen gestellt. „Herr Wissing hat Herrn Birkner de facto ernannt, nicht vorgeschlagen.“

Das Verkehrsministerium schweigt zu dem Vorgang

Doch Menge will da nicht mitspielen. „Wir müssen ihn nicht wählen“, sagt sie dem Tagesspiegel. „Ich bin gespannt, ob es eine Mehrheit gibt.“ Sie verweist nicht nur auf die Arbeitnehmer:innen, sondern auch auf die Vertreter:innen der Niederlassungen der Autobahn GmbH in den Ländern, die von Wissings Vorgehen auch nicht begeistert sein sollen.

Auf Anfrage wollten sich die Pressesprecher:innen des Verkehrsministeriums, der Autobahn GmbH und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht zu dem Thema äußern. Verdi ist im Aufsichtsrat durch Martin Krupp und Christine Behle vertreten.

Die Grünen-Abgeordnete Menge würde als Interimslösung für die Krenz-Nachfolge Anne Rethmann wählen, die Geschäftsführerin Finanzen und IT. Anschließend müsste es ein ordentliches Auswahlverfahren geben. „Das wäre der rechtliche Rahmen.“

Eigentlich, meint Menge, „hätten das die Juristen Wissing und Birkner wissen müssen“. So habe der Minister dem Aufsichtsrat „ein Problem vorgesetzt“. Sowohl das Gremium als auch Birkner stünden jetzt unter Druck. „Wissing hat in Kauf genommen, dass sein Kandidat beschädigt wird.“