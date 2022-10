Pentagon soll sich an Finanzierung beteiligen Musk droht offenbar mit Einstellung des „Starlink“-Dienstes in Ukraine

Die „Starlink“-Satelliten der Firma SpaceX stellen seit vielen Monaten den Internetzugang in der Ukraine sicher und unterstützen die ukrainischen Truppen bei der Kriegsplanung. Doch nun droht das Unternehmen, den Dienst in dem von Russland angegriffenen Land einzustellen. Das berichtet CNN unter Berufung auf dem US-Fernsehsender vorliegenden Dokumenten.

Demnach habe das Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk dem Pentagon im vergangenen Monat einen Brief geschickt, in dem es heiße, dass es den „Starlink“-Dienst nicht mehr wie bisher finanzieren könne.

In dem Schreiben sei das US-Verteidigungsministerium aufgefordert worden, die Finanzierung des Projekts in der Ukraine zu übernehmen. Das mache laut SpaceX Kosten von mehr als 120 Millionen Dollar für den Rest des Jahres aus, in den nächsten zwölf Monaten lägen sie bei fast 400 Millionen Dollar.

„Wir sind nicht in der Lage, der Ukraine weitere Terminals zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren“, zitiert CNN aus dem Brief. In einem separaten Schreiben an das Pentagon habe zudem ein externer Berater, der für SpaceX arbeite, geschrieben: „SpaceX steht hier vor sehr schwierigen Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass sie finanziell in der Lage sind, zusätzliche Terminals oder Dienste (...) bereitzustellen“.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach es in der Ukraine vermehrt zu Ausfällen bei den „Starlink“-Satelliten gekommen sei. Durch die Ausfälle sei es einem Offizier der ukrainischen Truppen zufolge bereits zu „katastrophalen“ Kommunikationsverlusten gekommen, hatte die „Financial Times“ berichtet. Mehrere ukrainische Soldaten bestätigten demnach den plötzlichen Satellitenausfall während laufender Kämpfe, ebenso wie westliche Militärbeamte.

Musk warf der „Financial Times“ daraufhin schlechte Berichterstattung vor. Die Operation habe SpaceX 80 Millionen US-Dollar gekostet und werde bis Ende des Jahres 100 Millionen US-Dollar überschreiten. (Tsp)

