Politische Gespräche mit Präsident Herzog Steinmeier reist am Sonntag nach Israel

Inmitten des Gaza-Krieges will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am kommenden Sonntag zu einem offiziellen Besuch nach Israel reisen. Er werde dort mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog politische Gespräche führen, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Bundespräsidialamts.

Bei dem Besuch am Sonntag und Montag seien auch Termine im Süden Israels und in Ostjerusalem vorgesehen. Anschließend werde der Bundespräsident zunächst in das Sultanat Oman und von dort aus in das Emirat Katar weiterreisen. Steinmeier wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober sind bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock nach Tel Aviv gereist. Steinmeier hat den Angriff der Hamas, die Ermordung von mehr als 1200 Menschen und die Verschleppung von etwa 240 Geiseln in zahlreichen Reden scharf verurteilt. Zugleich betonte er das Selbstverteidigungsrecht Israels. (dpa)