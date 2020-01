Es ist erst das zweite Bundesland, das diesen Schritt geht: Nach Hamburg wird auch die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 1. Februar bei Berichten über Straftaten grundsätzlich mitteilen, welche Nationalität Verdächtige und Täter besitzen. Diese Änderung der Informationspolitik teilte Innenminister Lorenz Caffier am Donnerstag in Schwerin mit. Wenn ein Tatverdächtiger mehrere Staatsangehörigkeiten habe, würden alle genannt, sagte der CDU-Politiker. Brandenburg gibt Nationalitäten je nach Fall an.

Caffier nennt Regel Beitrag gegen "Gerüchte und Mutmaßungen"

Die Staatsangehörigkeit werde wertungsfrei und neutral aufgeführt, teilte das Schweriner Innenministerium dazu mit. Grundsätzlich werde künftig die Staatsangehörigkeit von allen Beteiligten aufgeführt, sofern sie der Polizei bekannt sei. Dem Gleichheitsgrundsatz entsprechend schließe das auch die deutsche Nationalität mit ein.

Caffier sagte, er habe sich gemeinsam mit der Landespolizei für diese Verfahrensweise entschlossen, da die unterschiedlichen Sichtweisen in den Bundesländern leider nicht zu einer einheitlichen Regelung geführt hätten: "Ich bedauere, dass es da einen Flickenteppich in Deutschland gibt." Die Transparenz in der polizeilichen Berichterstattung sei ein wichtiges Anliegen. Damit könne "eine Verunsicherung auf den Polizeidienststellen endlich beendet werden", sagte Caffier weiter. Die Innenminister der Länder hatten sich im Dezember nicht auf ein bundesweites Vorgehen einigen können.

Für Caffier ist die Maßnahme ein Beitrag gegen "Gerüchte und Mutmaßungen". Gerade bei Straftaten, an denen Migranten beteiligt seien, werde oft der "haltlose Vorwurf erhoben, Behörden verheimlichten bewusst die Herkunft der Tatverdächtigen". Diesem oft rechtspopulistischem Vorgehen werde jetzt entgegengewirkt. Eine solche "transparente polizeiliche Kommunikation" solle das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken sowie Fake News und Hass entgegenwirken.

Das Nachbarland Hamburg nennt die Nationalität bereits immer. In Brandenburg wird sie nach Angaben des Polizeipräsidiums in Potsdam, "wenn sie für den Fall von Relevanz ist". Am Ende müssten Journalisten entscheiden, wie sie mit den Informationen umgingen.

Der deutsche Pressekodex sieht vor, dass die Zugehörigkeit von Verdächtigen oder Tätern zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten in der Regel nicht erwähnt werden soll – es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse.

Besonders zu beachten sei, "dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte", steht in der Richtlinie des Presserats. Ein Verbot, die Herkunft von Verdächtigen zu nennen, ist darin nicht enthalten. Journalisten und Redaktionen sind aber verpflichtet, in jedem einzelnen Fall verantwortungsbewusst zu entscheiden.