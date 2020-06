Der bei einem Polizeieinsatz getötete Schwarze George Floyd ist einer zweiten Autopsie zufolge an einer Erstickung aufgrund einer Kompression von Nacken und Rücken gestorben. Zu diesem Ergebnis kommt eine unabhängige Autopsie, die die Familie Floyds in Auftrag gegeben hatte und deren Ergebnis US-Medien nun veröffentlichten.

Für die Untersuchung hatte die Familie des Toten Dr. Allecia M. Wilson von der University of Michigan und Dr. Michael Baden, einen ehemaligen New Yorker Gerichtsmediziner, angeheuert.

Die Autopsie ergab, dass die Kompression das Blut von Floyds Gehirn abgeschnitten hatte. Zudem habe das Gewicht auf seinem Rücken das Atmen erschwert. Demnach starb Floyd auch durch die Einwirkung weiterer Polizisten, die ihn niederhielten.

"Nicht nur das Knie an Georges Nacken war eine Todesursache, sondern auch das Gewicht der beiden anderen Polizisten auf seinem Rücken, die nicht nur den Blutfluss in sein Gehirn, sondern auch den Luftfluss in seine Lunge verhinderten", zitiert die "New York Times" Antonio Romanucci, einen Anwalt der Familie.

Floyd habe unter keinen gesundheitlichen Problemen gelitten, heißt es in dem Bericht. "George starb, weil er einen Atemzug brauchte, einen Atemzug", sagte der leitende Anwalt der Familie Ben Crump auf einer Pressekonferenz am Montag.

George Floyd starb, nachdem ein Beamter ihn bei einem Polizeieinsatz minutenlang sein Knie in den Nacken drückte. Alle Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er.

Offizielle Autopsie kommt zu einem anderen Ergebnis

Die Autopsie der Familie wurde nach der offiziellen Autopsie durchgeführt und kommt zu einem anderen Ergebnis als diese. In der vorläufigen Offenlegung der Ergebnisse heißt es, dass die Untersuchung "keine körperlichen Befunde ergab, die eine Diagnose einer traumatischen Asphyxie oder Strangulation stützen". Der vollständige Bericht des Prüfers steht noch aus.

Mehr zum Tod des Afroamerikaners George Floyd:

Andere Faktoren sollen der Staatsanwaltschaft zufolge zu Floyds Tod geführt haben. Darunter die Erkrankung der Herzkranzgefäße und die hypertensive Herzerkrankung. "Die kombinierten Auswirkungen der Zurückhaltung von Herrn Floyd durch die Polizei, seine zugrunde liegenden Gesundheitszustände und mögliche Rauschmittel in seinem System haben wahrscheinlich zu seinem Tod beigetragen", heißt es in der Strafanzeige.

Bruder von Floyd fordert Ende der gewaltsamen Proteste

Der Tod des Schwarzen bei einem Polizeieinsatz hatte zu Ausschreitungen in etlichen US-Städten geführt, die teilweise in Gewalt und Plünderungen mündeten. Der Bruder von George Floyd, Terrence Floyd, forderte derweil ein Ende der Gewalt bei den Protesten in den USA. Die Demonstrationen müssten friedlich sein, sagte Terrence Floyd am Montag bei einer Mahnwache für seinen Bruder in Minneapolis.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung]

George Floyd hätte keine Gewalt gewollt. Terrence Floyd rief dazu auf, wählen zu gehen. In den USA stehen im November Präsidentschaftswahlen an.

Mehr zum Thema Proteste in Washington „Veränderung geschieht nur mit Gewalt“

Die vier Polizisten, die bei dem Eisatz beteiligt waren, wurden entlassen. Der Mann, der Floyd sein Knie auf den Nacken drückte, wird wegen Mordes angeklagt und ist in Untersuchungshaft. Ein weiterer Bruder von George Floyd, Philonise Floyd, hatte am Sonntag im Sender CNN gefordert, auch die anderen drei Polizisten, die beteiligt waren und nicht einschritten, müssten festgenommen werden. „Ich will Gerechtigkeit - jetzt.“ (Tsp, dpa)