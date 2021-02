Das Auswärtige Amt hat am Montag einen russischen Diplomaten ausgewiesen. Die Bundesregierung reagiere damit auf eine Entscheidung Russlands vom vergangenen Freitag, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Das Außenministerium in Moskau hatte am vergangenen Freitag einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft sowie zwei weitere europäische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt.

Ihnen wurde vorgeworfen, an „illegalen Protesten“ für die Freilassung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny teilgenommen zu haben. „Diese Entscheidung war in keiner Weise gerechtfertigt“, heißt es dazu im Auswärtigen Amt. Der betroffene deutsche Diplomat sei seiner Aufgabe nachgekommen, „sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren“.

Neben dem Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau wurden zwei Diplomaten aus Schweden und Polen ausgewiesen, die bei der Vertretung ihres Landes in St. Petersburg gearbeitet hatten. Das russische Staatfernsehen hatte in der vergangenen Woche Aufnahmen gezeigt, die die Diplomaten bei den Kundgebungen zeigen sollen.

Es gehört zu den Gepflogenheiten der internationalen Diplomatie, dass ein Staat, dessen Diplomaten aus einem anderen Land ausgewiesen werden, mit der gleichen Maßnahme antwortet.

Seit der Vergiftung Nawalnys mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok ist das deutsch-russische Verhältnis schwer belastet. Der russische Oppositionsführer war in Deutschland medizinisch behandelt worden. Nach seiner Rückkehr nach Moskau im Januar wurde er festgenommen.

Wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen, die auf ein Vefahren zurückgehen, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als willkürlich bezeichnete, muss Nawalny nun für mehr als zweieinhalb Jahren ins Straflager. Die Bundesregierung fordert seine sofortige Freilassung.