Die rechtsextreme Splitterpartei "Der III. Weg" darf die Wahlplakate mit der Parole "Hängt die Grünen" nicht länger verwenden. Das Landgericht München I hat, wie am Montag bekannt wurde, am Freitag in einer Einstweiligen Verfügung die weitere Veröffentlichung untersagt und festgestellt, das "allgemeine Persönlichkeitsrecht" der Grünen werde verletzt. Deshalb gebe es "einen Anspruch auf Unterlassung", sagte eine Sprecherin des Gerichts dem Tagesspiegel. Im Beschluss steht, "die Formulierung jemanden ,zu hängen' wird in der Regel dahin verstanden, jemanden aufzuhängen, zu erhängen bzw. in sonstiger Weise zu töten oder körperlich zu verletzen". Die Bundesgeschäftsstelle der Grünen hatte über eine Berliner Anwaltskanzlei den Antrag auf Einstweilige Verfügung gestellt.

Der Beschluss der 25.Zivilkammer gelte ohne räumliche Begrenzung, sagte die Sprecherin. Somit müssen auch außerhalb Bayerns die Plakate mit der Gewaltparole aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Das Gericht droht der Neonazipartei und ihrem Vorsitzenden Klaus Armstroff ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro an, sollten die Plakate nicht entfernt werden.

Verwaltungsgericht Chemnitz entschied anders

Der Streit um die militante Wahlwerbung der Rechtsextremen schwelt schon länger. Während die Polizei in München schon Anfang September auch ohne Gerichtsbeschluss die Plakate abhängte, konnten sie im sächsischen Zwickau trotz Protesten der Grünen weiter gezeigt werden. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte vergangene Woche nach einem Eilantrag der Neonazis entschieden, die Plakate dürften in einem Abstand von 100 Metern zu Plakaten der Grünen hängen bleiben. Zuvor hatte die Stadt Zwickau von der Partei "Der III. Weg" verlangt, die Plakate mit der Parole "Hängt die Grünen" innerhalb von drei Tagen zu entfernen.

Das Landgericht München I geht davon aus, dass die Neonazis nun trotz des Beschlusses der Verwaltungsrichter in Chemnitz auf die Wahlplakate verzichten müssen. Die rechtsextreme Partei könne allerdings Widerspruch gegen den Beschluss der 25. Zivilkammer einlegen, sagte die Sprecherin des Landgerichts.

Unterschiede in der rechtlichen Würdigung gab es auch bei der sächsischen Staatsanwaltschaft. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wies am 9. September die Staatsanwaltschaft Zwickau an, wegen der Parole "Hängt die Grünen" Ermittlungen zum Anfangsverdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und zu Volksverhetzung aufzunehmen. Zwei Tage zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Zwickau abgelehnt, Ermittlungen einzuleiten. Die Polizei in München hingegen hatte Anfang September sofort entschieden, die Plakate seien als Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten zu werten.

Grüne warnen vor rechtsextremem Hass

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, begrüßte den Richterspruch aus München. "Dass der rechtsextreme Hass einer Kleinpartei nun nicht länger öffentlich zu sehen sein muss, ist eine wichtige Entscheidung kurz vor der Bundestagswahl", sagte Mihalic dem Tagesspiegel. Sie habe sich vorher schon gefragt, "wie konkret der Aufruf zum Mord eigentlich noch sein muss, damit endlich etwas dagegen unternommen wird. Man darf die Bereitschaft bei Rechtsextremisten niemals unterschätzen, aus Worten Taten werden zu lassen", warnte die Grünenpolitikerin.