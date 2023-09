„Regierung rote Karte zeigen “ Wohnungswirtschaft und Eigentümerverbände nehmen nicht am Baugipel am Montag teil

Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft GdW und der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, Haus & Grund, nehmen nicht am „Wohnungsbaugipfel“ am kommenden Montag im Kanzleramt teil. Das kündigten Axel Geschaschko als Präsident des GdW und Kai Warnecke als Präsident von Haus & Grund am Freitagvormittag an. Die Entscheidung des GdW fiel nach einer Sitzung der Gremien am Donnerstag.

„Der Regierung muss einfach eine rote Karte gezeigt werden“, sagte Gedaschko. Die Performance der Regierung sei nicht akzeptabel. „Unsere Unternehmen stellen reihenweise den Neubau ein. Wir brauchen wirklich etwas mit Wumms, damit wir aus dieser Situation wieder herauskommen. Und dass dieses mit Wumms für uns als Bestandteil da passiert, das sehen wir nicht.“ Der GdW wolle sich aus dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum aber nicht zurückziehen.

GdW und Haus & Grund zeigen der Regierung die Rote Karte

Angesichts der dramatischen Situation könne es nicht sein, dass in aller Eile bei einem – in erster Linie öffentlichkeitswirksamen – Termin im Kanzleramt wieder nur ein Paket mit kleinteiligen Maßnahmen präsentiert werde, an dem die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft als ausführende Akteure nicht grundsätzlich mitwirken konnten, kritisierten die Verbände in einer gemeinsamen Erklärung.

Keine Tagesordnung aus dem Kanzleramt

Am deutschen Immobilienmarkt mehren sich seit Monaten die Warnsignale. Die Stimmung der Projektentwickler sei eingebrochen, teilte der Branchenverband ZIA zum Barometer des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) am Freitag mit. „Weiter steigende Zinsen und immer höhere Baukosten ergeben eine toxische Mixtur“, sagt ZIA-Präsident Andreas Mattner. „Der Staat selbst – Bund, Länder und Kommunen – muss in dieser dramatischen Lage endlich mit der nötigen Härte gegenhalten.“ Der Wohngipfel am Montag im Kanzleramt werde zeigen, „ob die Politik verstanden hat“. Der Staat sei für 37 Prozent der Kosten des Wohnraums verantwortlich, sagte Mattner.

Zu spätes, zu langsames Handeln der Bundesregierung

Die Wohnungseigentumsbildung werde im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum nicht vorangestellt, kritisierte Warnecke für seine Klientel, die Immobilieneigentümer: „Das Thema Grunderwerbsteuer wird nicht in der Sache diskutiert, sondern steht für den öffentlichkeitswirksamen Austausch von Parteien. Das sind keine Themen, mit den man spielt.“ Bis heute habe man zudem keine Tagesordnung für den „Wohnungsbaugipfel“ aus dem Bundeskanzleramt erhalten. Das Bedürfnis sei nicht sehr groß, die Bündnispartner über den Ablauf zu informieren, sagte Warnecke.

Es werde ein Gebäudeenergiegesetz verabschiedet, das jeden Eigentümer noch weiter unter Druck setze, sagte Warnecke weiter: „Die EU arbeitet auf Wunsch und mit Unterstützung der Bundesregierung an Zwangssanierungen; die Förderpolitik ist realitätsfremd; das Mietrecht wird seit Jahren ausschließlich zulasten der Vermieter verschärft und der CO2-Preis wird – obwohl als Lenkungsinstrument durch das Gebäudeenergiegesetz GEG entbehrlich – nicht an die Bürgerinnen und Bürger erstattet.“

„Wir werden durch Maßnahmen wie die degressive Abschreibung Afa nicht unterstützt, die hilft nur Projektentwicklern, nicht den Bestandshaltern“, sagte Gedaschko zu einem Vorschlag von Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Aus Sicht der GdW-Unternehmen stelle sich die Situation so dar, dass das, was jetzt passiere, zu langsam, zu spät sei. „Es wird gesprochen von Zinsverbilligungen, eine Zinsverbilligung allein wird es nicht retten“, sagte Gedaschko.