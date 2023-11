Regierungskrise Es fehlt an Geld, Vertrauen und Mut

Am Dienstag, ab 10 Uhr, muss sich Olaf Scholz etwas ausführlicher äußern. Der Kanzler wird im Bundestag eine Regierungserklärung zu den Folgen des Karlsruher-Urteils, sprich: der völlig ungeklärten Haushaltspolitik, abgeben. Ganz so hanseatisch schmallippig wie Scholz sich seit der Backpfeife aus Karlsruhe eingelassen hat, wird er sich kaum geben können.

Bisher wissen die Bürger vom Kanzler eigentlich nur: „Die Bundesregierung wird dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts genau beachten.“ Ach, was! Das bisherige Krisenmanagement erstaunt. Kurz nachdem Scholz etwa am vorigen Freitag per Video-Referat eine Art Alles-wird-gut-Botschaft adressiert hatte, erfuhren die Bürger von Finanzminister Christian Lindner via Deutschlandfunk: Die staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen laufen nicht erst Ende März 2024, sondern Ende 2023 aus. Also in fünf Wochen.

Die Koalition wirkt finanzpolitisch nackt

Bis heute, knapp zwei Wochen seit dem Urteil, gibt es keinerlei Klarheit, geschweige denn einen Fahrplan, wie die fehlenden, zuvor in Schattenetats versteckten zig Milliarden Euro, aufgebracht werden können. Dabei sollte man Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Lindner gar nicht unterstellen, dass sie der Öffentlichkeit etwas vorenthielten. Nein, noch am Montag sah es so aus, als habe die Koalition noch immer keinen Plan, stehe finanzpolitisch nackt da.

Jeder dritte Wähler für die Ampel Wäre am Sonntag Bundestagswahl gewesen, hätten jeweils 15 Prozent der Befragten für SPD und Grüne gestimmt, und fünf Prozent für die FDP. Das ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen für Tagesspiegel und ZDF. Die Ampel käme somit zusammen auf 35 Prozent und wäre weit entfernt von einer parlamentarischen Mehrheit. Die Union liegt in dieser Umfrage bei 31 Prozent, die AfD bei 22 Prozent. Die Linke wird auf 4 Prozent taxiert, die sonstigen Parteien zusammen bei 8 Prozent. Auf dieser Basis hätten Union und SPD beziehungsweise Union und Grüne jeweils eine knappe parlamentarische Mehrheit.

Gewiss, die Lösung des von Scholz in die Wege geleiteten und von Lindner exekutierte Schattenetat-Kladderadatschs ist alles andere als trivial. So ist beispielsweise ungeklärt, wie viele Milliarden Euro genau für das Jahr 2024 fehlen, respektive eingespart werden müssen. Von einem „erheblichen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf“ spricht Lindner, von zweistelligen Milliarden-Beträgen. Selbst in führenden Koalitionskreisen zuckt man mit den Schultern, fragt sich: Geht es um 12, 30, 40 Milliarden?

Eine neue Notlage? Einfach, aber riskant

Klar ist: Die Struktur des Haushaltes 2024, der ursprünglich an diesem Freitag vom Parlament beschlossen werden sollte, ist völlig ungewiss. Die Erklärung einer erneuten Notlage? Einfach, aber verfassungsrechtlich – abermals – gewagt.

Will diese Koalition weiter regieren, müssen sich alle drei Parteien erheblich bewegen. Wenig indes deutet bisher darauf hin. Seit dem Karlsruher Urteil verschanzen sich SPD, Grüne und FDP in ihren Wagenburgen. Wie bloß soll der mit 446 Milliarden Euro geplante Haushalt gekappt werden? Die SPD erklärt Kürzungen im 172-Milliarden-Euro Sozialetat für tabu (Wohltaten zu schaffen ist keine Kunst, sie abzuschaffen sehr wohl). Die Grünen lassen bisher nicht erkennen, wo sie bei Habecks Projekten Einsparpotenzial sehen. Und die FDP verteidigt das Nein zu Steuererhöhungen mit Zähnen und Klauen.

Jede Partei muss sich selbst etwas abverlangen

So wird das nichts. Will diese Koalition weiter regieren, müssen die drei Parteien nicht nur ihren Partnern etwas abverlangen – sondern vor allem sich selbst. Die Koalition braucht: Mut.

Der Autor leitet das Tagesspiegel-Hauptstadtbüro. Er sagt: Der Hang von großer Koalition und Ampel, viel Geld zu verteilen, fällt auf die Regierung zurück. Ausgeben ist keine Kunst, Einsparen sehr wohl.

Auch kommunikativ hat diese Koalition noch Luft nach oben. Am Freitag stellte Lindner eine 25-Euro-Gedenkmünze „Erzgebirgischer Schwibbogen“ vor, am Samstag pries Scholz bei einem SPD-Landesparteitag die schnell konstruierten Flüssiggas-Terminals. Habeck musste einen viertägigen Parteitag absolvieren. Es wird höchste Zeit, dass diese Regierung der Bevölkerung die Not der Stunde erklärt. Die Zeiten routinierter, lange geplanter Abläufe müssen enden.

Die Akteure der Koalition sind „durch“

Diese Bundesregierung, an internen strukturellen Konflikten und aktuellen Streitigkeiten seit jeher reich, befindet sich in ihrer größten Krise. Der Ruf des Kanzlers ist angeschlagen, selbst die lange ihm loyalen Sozialdemokraten werden nervös. Es herrscht Misstrauen. Die führenden Akteure sind „durch“.

Alle drei Regierungsparteien scheuen Neuwahlen. Solche Neuwahlen wäre eine politische Zumutung, nicht nur für die Ampel-Parteien, sondern für die Bürger und Europa. Doch man wird den Eindruck nicht los, als bereiteten alle drei Regierungsparteien längst mögliche Wahlkampf-Strategien vor: Die SPD als Retterin des Sozialstaates, die Grünen als Paten einer klimafreundlichen Transformation, die FDP als wackere Kämpfer gegen den Schulden-Staat.

Man muss übrigens Neuwahlen gar nicht planen, um sie zu bekommen. Eine Regierung kann einfach implodieren. Der Wille, das mit politischer Flexibilität zu verhindern, dürfte in der Ampel ruhig noch etwas ausgeprägter sein.