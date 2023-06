Reisen nach Peking und ein geheimer Verein Wie deutsche Politiker sich für Chinas Regime starkmachen

Fast wie ein Staatsgast wird Hans-Peter Friedrich empfangen, als er im April 2019 nach China reist. Der damalige Bundestagsvizepräsident trifft in der Großen Halle des Volkes in Peking Li Zhanshu, seinerzeit Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses und damit einer der mächtigsten Männer Chinas.

Li betont, wie wichtig es sei, die „Win-win-Zusammenarbeit“ zwischen Deutschland und China auszubauen. Friedrich sagt, der Bundestag sei willens, mehr für die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Ländern zu tun. Später schreibt der CSU-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister auf seiner Facebook-Seite: „In einer Welt globaler Herausforderungen können wir die Zukunft nur gemeinsam gewinnen.“

Mit dieser Reise, so heißt es im politischen Berlin, habe Friedrichs ungewöhnlich großes Interesse an China wohl seinen Anfang genommen. Ein halbes Jahr später gründet er gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft den Verein China-Brücke, auch das Unternehmen Huawei ist im Vorstand vertreten.

Startpunkt. Hans-Peter Friedrich (l.), damals Bundestagsvizepräsident, trifft im April 2019 in Peking Li Zhanshu, seinerzeit Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses. © Ding Lin/Xinhua/picture alliance

Deutsche Sicherheitsbehörden verfolgen solche Entwicklungen seit Jahren sehr genau. Das von der Kommunistischen Partei regierte China, eine der repressivsten Diktaturen der Welt, die regelmäßig Taiwan mit Krieg bedroht und Russland bei dessen Ukraine-Invasion Rückendeckung gibt, sucht gezielt nach Wegen der Einflussnahme auf westliche Politiker.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte in seinem jüngsten Bericht: „Im politischen Bereich bemüht sich die chinesische Seite, gut vernetzte deutsche (aktive und ehemalige) Angehörige der Politik als ‚Lobbyisten‘ für chinesische Interessen zu gewinnen.“ Selbst in scheinbar harmlosen Umfeldern wie Vereinen werden möglicherweise sensible Informationen gewonnen, die zu einem späteren Zeitpunkt für so genannte Einflussoperationen genutzt werden können.

Entscheider im Fokus

Nach Tagesspiegel-Recherchen hat Friedrich nicht nur einen, sondern zwei Vereine mit China-Bezug gegründet – und zwar fast zeitgleich. Am 15. September 2019, sechs Wochen vor dem ersten Treffen der China-Brücke, kommen in Berlin-Mitte sieben Personen zusammen, um das Committee on German-Chinese Relations zu gründen. Am Ende wird Friedrich zum Vorsitzenden gewählt.

Neben dem CSU-Politiker sind seine damalige Bundestagsmitarbeiterin, die chinesische Muttersprachlerin ist, die Inhaberin eines Reisebüros in Potsdam sowie ein Mann namens Florian Friedrich dabei, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Tagesspiegel einsehen konnte. Zu den Gründungsmitgliedern gehören auch die künftige Geschäftsführerin Beibei Yang und einer ihrer Angehörigen sowie Sijia Zhang aus Peking.

Sijia Zhang arbeitete damals Tagesspiegel-Recherchen zufolge als Abteilungsleiter am China Center for International Economic Exchanges (CCIEE). Nach außen hin wirkt das CCIEE wie ein Think Tank. Doch vom KP-Regime unabhängige Forschungseinrichtungen gibt es in China ebenso wenig wie echte Nichtregierungsorganisationen. Das CCIEE steht unter der Aufsicht der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, die zum Staatsrat gehört und den Rang eines Ministeriums hat.

Helfende Hand. In seiner Zeit als Bundestagsvize hat Hans-Peter Friedrich seinen Posten beim Committee on German-Chinese Relations nicht angemeldet. © Charles Yunck/imago images

„Zweck des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung in Form engerer Vernetzung der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zwischen Deutschland, der Europäischen Union und China“, heißt es in der Satzung, die an jenem Septemberabend von den sieben Anwesenden beschlossen wird.

„Dabei fördert der Verein die Kommunikation von deutschen und chinesischen öffentlichen Stellen, Wirtschaftsunternehmen, Verbänden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Sport.“

Der neue Verein zählt nicht nur Studienreisen und Konferenzen zu seinen künftigen Vorhaben, sondern auch „das Zusammenbringen von Entscheidern auf lokaler, Provinz- und Bundesländerebene sowie auch auf nationaler und internationaler Ebene“. Diese Entscheider sind es, die für China von besonderem Interesse sind.

China? „Keine Diktatur“

Von der Existenz des neuen Vereins erfährt die deutsche Öffentlichkeit mehr als drei Jahre nichts. Beim Bundestag, dessen Vizepräsident Friedrich zu dem Zeitpunkt noch ist, meldet er zunächst nur den Vorsitz der China-Brücke, nicht aber den Posten im Committee on German-Chinese Relations. Erst als Friedrich diesen Vorsitz abgegeben hat, taucht der Verein erstmals auf seiner Bundestagsseite auf.

Wovor der Verfassungsschutz warnt Geht es um Spionage, Cyberangriffe und Einflussnahme in Deutschland, ist China nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz einer der Hauptakteure – neben Russland, Iran und Nordkorea. „Die globalen Ambitionen Chinas lassen eine weitere Intensivierung der Spionageaktivitäten wie auch der Einflussnahmeaktivitäten erwarten“, heißt es im jüngsten Verfassungsschutzbericht. „Sieht die Staats- und Parteiführung wesentliche Interessen verletzt, ist sie bereit, in eigener Sache die öffentliche Meinung illegitim zu beeinflussen oder auch Druck auszuüben, um ihre Interessen durchzusetzen.“

Was genau der Verein macht, bleibt im Dunkeln – bis auf eine vergleichsweise bizarre Konferenz im Januar 2021, über die später offizielle Stellen in China berichten. Wie fast alle Termine in dieser Zeit findet das Gespräch nur online statt, Friedrich ist offenbar aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hinter sich hat er eine große Deutschlandfahne aufgestellt.

Mit seinen Gesprächspartnern diskutiert er über ein Innovationsprojekt, eine „Demonstrationszone“ an Pekings Flughafen Daxing, in der es um Wasserstoffenergie und Brennstoffzellen gehen soll. Der CSU-Abgeordnete tritt als Vorsitzender des neuen Vereins auf. Es sei das erste Projekt, das vom „Vorsitzenden Hans“ persönlich gefördert werde, heißt es in dem Bericht aus China.

Im April 2021 kommen die Mitglieder des Committee on German-Chinese Relations zu einer außerordentlichen Versammlung zusammen. Ein Vorstandsmitglied, das zugleich in der China-Brücke eine wichtige Rolle spielte, hat zuvor beide Ämter niedergelegt. Offiziell ist von privaten Gründen die Rede.

Doch das ehemalige Vorstandsmitglied hat im April einen neuen Job bei einer Bundesbehörde angefangen. Dessen Lebenslauf im Karrierenetzwerk LinkedIn ist bis zu diesem Zeitpunkt leer, die beiden China-Vereine tauchen nicht auf. In der Mitgliederversammlung wird Sijia Zhang zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Zwei Wochen später äußert sich Friedrich im Deutschlandfunk zu China. „Nein, China ist keine Diktatur. China ist ein Staat, in dem im Wesentlichen eine Partei, nämlich die Kommunistische Partei, herrscht. Wir haben das einfach so zur Kenntnis zu nehmen.“ Friedrichs eigene Partei, die CSU, spricht dagegen nicht einmal mit der Linkspartei. Allein das zeigt, wie ungewöhnlich seine Nähe zu China ist.

Ein Amt für andere Zwecke?

Die ausgefallene Doppelrolle des Hans-Peter Friedrich wird im März 2022 offenkundig: Der ehemalige Bundestagsvizepräsident, der noch immer im Parlament sitzt, muss sich im neuen Lobbyregister des Bundestages als Interessenvertreter der China-Brücke eintragen. Nur einen Monat später eröffnet er wieder einmal eine Sitzung in einem Bundestagsgebäude: Er hat die Leitung der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe übernommen.

Seine Amtsführung wird heute jedoch innerhalb der Parlamentariergruppe als „chaotisch“ beschrieben. „Ich nehme wenig Interesse an einem Austausch darüber wahr, wie wir uns als Gruppe selbst verstehen und positionieren. Terminvorschläge werden von einer Liste verlesen und nicht groß abgesprochen“, sagte die FDP-Abgeordnete Gyde Jensen dem Tagesspiegel. „Es wirkt wie Dienst nach Vorschrift. Das ist deshalb schädlich, weil nicht der Eindruck entstehen darf, dass das Amt des Vorsitzenden der Parlamentariergruppe insbesondere auch für andere Zwecke genutzt wird.“

Den Vorsitz der China-Brücke legt Friedrich im Dezember vergangenen Jahres nieder, er spricht von „gesundheitlichen Gründen“. Zugleich betont er, Vereinsmitglied bleiben und wenn möglich auch ein politisches Gesprächsforum innerhalb der China-Brücke weiter begleiten zu wollen, wie es im Protokoll der Vorstandssitzung heißt. Für die Nachfolge werden im Vorstand verschiedene Namen diskutiert, vorläufig übernimmt Michael Schumann vom Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA).

Zwei Tage später gibt Friedrich Angaben auf seiner Bundestags-Webseite zufolge auch den Vorsitz in seinem anderen China-Verein auf, von dem die deutsche Öffentlichkeit bis dahin nichts erfahren hatte. Im Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg ist der Wechsel allerdings noch nicht eingetragen.

Auch nach seinem Rückzug aus beiden Vereinen bleibt Friedrich in chinesischen Staatsmedien ein gefragter Gesprächspartner. Deutschland und China seien wirtschaftlich eng zusammengewachsen, sagte er im März der „China Media Group“, in der die mächtigsten staatlichen Rundfunkmedien gebündelt sind und die direkt der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei untersteht. „Wenn man so eng verflochten ist, ist man aufeinander auch angewiesen.“

Es gebe eine gegenseitige Abhängigkeit, „die nicht negativ sein muss“, betont der ehemalige Bundesinnenminister. Es gebe leider – wie beim Ukraine-Krieg – eine Tendenz, Wirtschaftsbeziehungen politisch zu instrumentalisieren, das sei keine gute Entwicklung. Viele Äußerungen von Chinas Lobbyisten in Deutschland erinnern an die bis Februar 2022 verbreitete Haltung gegenüber Russland.

Spezialist für gute Kontakte

Im September 2022 hält Friedrich ein Grußwort auf der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftskonferenz in Frankfurt am Main. Als Keynote-Redner tritt der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) auf. Gastgeber der Konferenz ist Rudolf Scharping, der seit Jahren so intensive Kontakte nach China pflegt wie kein anderer Ex-Politiker in Deutschland. Nach eigenen Angaben war er mehr als 150 Mal dort.

Rudolf Scharping 2001 mit seinem Amtskollegen Zhang Wannian in Peking. Der Sozialdemokrat war damals der erste deutsche Verteidigungsminister, der China besuchte. © Thomas Koehler/picture alliance

Der frühere Verteidigungsminister und ehemalige SPD-Chef gründete 2004 eine Beratungsfirma, die sich auf Kontakte nach China spezialisiert hat. Die Geschäfte laufen gut, die Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation (RSBK) wird 2015 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Fünf Jahre später übernimmt der FDP-Politiker und Unternehmer Harald Christ Medienberichten zufolge die Mehrheit an der Beratungsfirma, er hält sich aber aus dem operativen Geschäft heraus, Scharping bleibt an der Spitze seiner Firma.

Scharping berät nicht nur deutsche Firmen im China-Geschäft, er nutzt auch sein Standing als früherer SPD-Chef und Ex-Bundesminister, um in Deutschland Regierungskontakte herzustellen. So ließ er in jüngerer Vergangenheit mindestens zweimal in der Staatskanzlei des Saarlandes einen Gesprächstermin mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) anfragen.

Im März kam tatsächlich ein Telefonat zustande. Scharping soll die Regierungschefin nach einem möglichen Veranstaltungsort für einen RSBK-Kongress gefragt haben. Bei der von seiner Firma organisierten Wirtschaftskonferenz im vergangenen Jahr trat der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) als Redner auf.

Im Saarland, das gerade einen tiefgreifenden Strukturwandel durchläuft, will der chinesische Batteriekonzern SVolt seine Europa-Produktion aufbauen. Auch der chinesische Autokonzern BYD hat Interesse an einer potenziellen Ansiedlung bekundet und verhandelt laut Medienberichten über die Übernahme eines Ford-Werkes in Saarlouis. Darum soll es in dem Telefonat mit Rehlinger nach Tagesspiegel-Informationen allerdings nicht gegangen sein.

Als das Saarland in den ersten Wochen der Pandemie händeringend Corona-Masken brauchte, brachte Scharping sich als Vermittler nach China ein. Er habe „mögliche Ansprechpartner und Adressen benannt, mit denen unmittelbar Kontakt aufgenommen wurde“, teilte seinerzeit die schwarz-rote Landesregierung mit. In den Worten des damaligen CDU-Innenministers Klaus Bouillon, der sich an Scharping gewandt hatte: „Der Rudolf hat beste Kontakte.“

Schulterschluss mit dem Zentralkomitee

Um Kontaktpflege geht es auch auf den von RSBK regelmäßig organisierten Wirtschaftskonferenzen, bei denen Scharping Vertreter von Politik und Wirtschaft aus beiden Ländern zusammenbringt. Auf der Wirtschaftskonferenz im vergangenen September, auf der Friedrich das Grußwort und Gabriel die Keynote hielt, trat Vizeministerin Shen Beili von der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (ZK) als Rednerin auf.

Auch ein weiterer Vertreter dieser Abteilung war dabei. Co-Veranstalter der Konferenz war neben Scharpings Beratungsfirma das China Economic Cooperation Center, das der Internationalen Abteilung des ZK unterstellt ist.

Scharping 2001 beim Besuch der Chinesischen Mauer. Der damalige Verteidigungsminister war seitdem nach eigenen Angaben mehr als 150 Mal in dem Land. © Thomas Koehler/picture alliance

Nach Tagesspiegel-Informationen wird der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees eine Schlüsselrolle bei chinesischen Einflussoperationen zugeschrieben. In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Gründung 1951 war sie zunächst für die Kontakte mit kommunistischen Parteien im Ausland zuständig.

Später wurde ihr Mandat auch auf Kontakte zu anderen Parteien und politischen Akteuren ausgeweitet. Dies ist Teil der sogenannten Einheitsfront-Strategie der KP, mit der die Partei sowohl Chinesen im Ausland als auch Kontakte in andere Staaten kontrollieren will.

Die „Win-win-Zusammenarbeit“, auf die Friedrichs Gesprächspartner Li einst hoffte, ist in Fällen wie bei Scharpings Beratungsunternehmen tatsächlich gegeben. Dessen Kunden erhalten Kontakte in China, ohne die dort für Unternehmen nur wenig funktioniert. Die chinesische Seite wiederum verfügt über einen Türöffner in Deutschland – und einen Fürsprecher.

Aktiver Fürsprecher

Denn Scharping meldet sich immer wieder zu Wort, wenn es um das Verhältnis zu China geht. In einem gemeinsam mit Sigmar Gabriel verfassten Gastbeitrag im Tagesspiegel forderte er vor zwei Jahren Kooperation statt Konfrontation im Umgang mit China. „Abschottung und Entkopplung“ würden nicht helfen, „die Welt in der Balance zu halten“, schrieben die beiden Sozialdemokraten.

Ähnlich äußerte sich Scharping im März bei einem Besuch in Peking in chinesischen Staatsmedien. „Eine neue Konfrontation hilft nicht, die globalen Fragen zu beantworten.“ Anlässlich der Tagung des Nationalen Volkskongresses lobte der frühere Bundesminister das Land ausdrücklich. „China hat mit der Politik der Reform und Öffnung eine einzigartige Leistung erbracht und die Menschen haben hart dafür gearbeitet.“ Er hoffe, dass die Volksrepublik die Öffnung weiter vorantreibe.

Vorwürfe gegen die USA

Wenn sowohl Scharping als auch Friedrich vor einer Politik der Abschottung und Konfrontation warnen, spielen sie damit auf die China-Politik der USA an, ohne das direkt zum Thema zu machen.

Eine andere Peking-Reisende geht da deutlich weiter: „Anstatt sich an der von den USA betriebenen Konfrontation gegenüber China zu beteiligen, sollte die Bundesregierung die Beziehungen und den Dialog mit der Volksrepublik stärken und innerhalb der Europäischen Union für eine eigenständige Politik im Umgang mit China eintreten“, erklärte die Linken-Politikerin Sevim Dağdelen. Den USA warf sie in einem Interview vor, einen „Krieg gegen China“ zu planen.

Linken-Politikerin Sevim Dağdelen Anfang Juni in der Großen Halle des Volkes in Peking. © Twitter/Sevim Dagdelen

Kürzlich war die Bundestagsabgeordnete mehr als eine Woche in Peking, Schanghai und Chengdu unterwegs. Wie Friedrich und Scharping sagt sie über das Land kein kritisches Wort. Für die desolate Menschenrechtslage in China äußerte Dağdelen indirekt sogar Verständnis. In einer Rede an der Universität Schanghai sprach sie von einem „Stellvertreterkrieg“ der Nato in der Ukraine und warnte vor einem „Wirtschaftskrieg“ gegen China.

Das „Haupthindernis“ für die deutsch-chinesischen Beziehungen sehe sie in der „mangelnden Souveränität“ der Bundesrepublik, sagte die Linken-Politikerin – und meinte damit eine aus ihrer Sicht zu starke Abhängigkeit von den USA.

Dağdelen ist stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Wenn es in dem Gremium zum Beispiel darum geht, ob man eine Einladung von Pekings Botschafter annehmen solle, ist die Linke mit dem CSU-Politiker Friedrich einer Meinung. Beide sind dann natürlich unbedingt dafür.

Der Tagesspiegel hat Friedrich Fragen zu seinen Aktivitäten in dem bisher unbekannten Verein geschickt. Kurz vor Ablauf der gesetzten Frist meldete sich der jetzige Vorsitzende der China-Brücke, der BWA-Chef Michael Schumann, im Fachnewsletter „China Table“ mit einem Gastbeitrag zu Wort. Darin empörte er sich über deutsche Journalisten, die überall „Einflussoperationen“ sähen. Warnungen vor einer Unterwanderung durch China verglich Schumann mit „dem ,Deep-State‘-Geraune“ von Querdenkern und unterstellte Journalisten damit Verschwörungstheorien. Friedrich ließ die Fragen des Tagesspiegels unbeantwortet.