Die seit dem Wochenende auf einem Schiff im Mittelmeer ausharrenden 629 Flüchtlingen sollen nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée nun von italienischen Schiffen nach Spanien gebracht werden. Die Seenotrettungsleitstelle in Rom habe den Plan, die Flüchtlinge auf italienischen Schiffen in den Hafen von Valencia zu bringen, erklärte die Hilfsorganisation am Dienstag.

Am Montag hatte Spanien sich zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklärt, nachdem Italien und Malta sich geweigert hatten - angesichts der Lage an Bord, des schlechten Wetters und der weiten Strecke war aber unklar geblieben, ob die Besatzung des Schiffes Kurs auf Spanien nehmen würde, denn die Vorräte auf dem Rettungsschiff gehen zu Neige. Die Regionalregierung der französischen Mittelmeerinsel Korsika hatte deshalb am Dienstag angeboten, die seit dem Wochenende auf einem Schiff im Mittelmeer ausharrenden 629 Flüchtlingen aufzunehmen.

In der Nacht auf Sonntag hat die Aquarius Menschen von zwei Schlauchbooten gerettet, zudem hatte man noch weitere von Schiffen der italienischen Küstenwache übernommen, doch dann durfte es in keinen Hafen einlaufen. Das Schiff ist allerdings nicht darauf ausgelegt, Menschen über längere Zeit zu beherbergen. (AFP)