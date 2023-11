Revolte gegen Scholz Der Hauptgegner der Jusos sitzt im Kanzleramt

„Olaf!“, ruft Philipp Türmer, „falls Dich in Deiner Berliner Burg noch irgendetwas erreicht; falls Du Dich erinnerst, für wen Du angetreten bist: Ändere Deinen Kurs!“ Riesen-Jubel bei den 300 Delegierten auf dem Juso-Bundeskongress in Braunschweig. Die Kritik ihres neu gewählten Bundesvorsitzenden am eigenen Bundeskanzler ist überdeutlich. Dem Tagesspiegel sagt Türmer nach seiner Wahl im Interview, Scholz löse sein zentrales Wahlkampfversprechen nicht ein: Respekt.

Türmers Worte sind deutlich, die Jusos wollen unter ihrem neuen Vorsitzenden wieder wahrnehmbar sein. Der Sozialliberale Scholz war ohnehin nie wirklich beliebt beim SPD-Parteinachwuchs. Doch in diesen Tagen schlägt die Abneigung gegen den sozialdemokratischen Bundeskanzler bei den Jusos in offene Feindschaft um. Wird das zum Problem für den Kanzler?

Es reicht mir jedenfalls nicht, wenn sich ein sozialdemokratischer Bundeskanzler nur in der Rolle gefällt, zwei Streithähne zu moderieren. Philipp Türmer, neuer Juso-Chef

Beliebt war Olaf Scholz nie bei den Jusos, aber jetzt schlägt es in offene Feindschaft um. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der neue Juso-Chef Türmer ist im Ton hart, aber im Vergleich konziliant. Seine Kontrahentin um den Vorsitz, Sarah Mohamed, wirft Scholz dagegen „rassistische Hetze“ vor, andere erklären, Scholz verrate sozialdemokratische Werte, Scholz sei mitschuldig am Erfolg der AfD, Scholz mache sich zum Büttel des jung sozialistischen Erzfeindes Christian Lindner.

Scholz, Scholz, Scholz: Wo steht der politische Gegner?

Scholz, Scholz, Scholz... der Name fällt in nahezu jeder Rede. Der politische Hauptgegner der Jusos sitzt offenbar nicht wie viele Jahre lang im Konrad-Adenauer-Haus, sondern mit SPD-Parteibuch im Bundeskanzleramt. Auf dem Bundeskongress bricht an diesem Wochenende eine Enttäuschung heraus, die seit Monaten in der Parteilinken gärt. Die Fiskalpolitik der Bundesregierung verschärfe die Armut. Die restriktive Asyl-Politik sei unmenschlich. Rechte Rhetorik würde Menschen mit Migrationshintergrund im ganzen Land in Gefahr bringen. Scholz selbst hatte einen Auftritt auf dem Bundeskongress kurzfristig abgesagt, andere bekamen an seiner Stelle die geballte Enttäuschung ab.

Will die Jusos wieder laut machen: der neue Bundesvorsitzende Philipp Türmer. © dpa/Moritz Frankenberg

Es ist kurz vor 21 Uhr, als der ehemalige Juso-Chef und heutige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Samstag das Podium in Braunschweig betritt. Kühnert hat anders als andere Gastredner aus der Parteispitze offenbar genauer den Redebeiträgen zugehört. Dem Generalsekretär ist der unerbittliche Ton vieler Delegierter offenbar aufgefallen, die in Wut umgewandelte Enttäuschung über den Kanzler, die Angriffe unter der Gürtellinie, das Schlechtreden aller Erfolge, die er selbst sieht.

Kühnert kriegt die geballte Enttäuschung ab

Kühnert entschließt sich zur scharfen Gegenrede, zählt die SPD-Erfolge in der Koalition auf: die Erhöhung des Mindestlohns, das Bürgergeld, die Ausbildungsplatzgarantie. „Was heißt es, eine Regierung unter der Bedingung nicht-vorhandener linker Mehrheiten zu führen?“, fragt Kühnert. Besonders von konservativer Seite seien die Erfolge dieser Koalition unter Druck, nicht aus dem Kanzleramt. „Das müssen wir skandalisieren, aber dafür müssen wir an einem Strang ziehen. Damit dieser Sozialstaat nicht in den Boden gerammt wird!“, ruft er.

Einst Parteirebell, heute gefallener Held? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. © dpa/Kay Nietfeld

Auf der Bühne steht kein gefeierter Jungsozialist mehr, nicht der Parteirebell von früher, sondern aus Sicht vieler im Saal: ein gefallener Held. „Deine Schonfrist ist vorbei, Kevin! Du bist nicht aus eigener Kraft Generalsekretär geworden, sondern, weil Du diesen Verband hinter Dir hattest“, ruft eine Delegierte von der Bühne. Riesen-Jubel. Kühnert senkt den Blick auf den Notizblock, schreibt hastig mit. Der Generalsekretär, der in seiner Rede noch solidarischen Streit forderte, kriegt jetzt alle Enttäuschung ab, die sich bei den Jusos angestaut hat. Merz, Lindner, AfD: Der politische Gegner außerhalb der Partei kommt nur noch am Rande vor.

„Nicht den Weltschmerz auf den eigenen Schultern abladen!“

Auch der frisch gewählte Juso-Chef Türmer greift Kühnert an: „Du hast recht, der Sozialstaat wird in den Boden gerammt. Wie konnte es passieren, dass wir zwei Jahre nach dem Wahlsieg derart in der Defensive sind? Das ist doch ein Versagen dieser Partei!“ Er selbst müsse Scholz, da ist der Name wieder, als Generalsekretär viel stärker Paroli bieten. Kühnert geht um 22 Uhr nochmal auf die Bühne, wirkt angefasst von der scharfen Kritik. „Ich bitte doch darum, dass wir nicht allen Weltschmerz auf unsere eigenen Schultern verteilen“, ruft der SPD-Generalsekretär. Der Applaus ist spärlich.

Die SPD liegt in Umfragen bei 15 Prozent. Doch die Argumente über den harten Kampf in der Bundesregierung, Sozialdemokratisches durchzusetzen, verfangen nicht. „Es reicht mir jedenfalls nicht, wenn sich ein sozialdemokratischer Bundeskanzler nur in der Rolle gefällt, zwei Streithähne zu moderieren“, sagt Türmer dem Tagesspiegel. Die Jusos erwarten: Kampf.

Ein Riss in der Partei droht

In drei Wochen trifft sich die SPD zum Bundesparteitag in Berlin. Den Strategen im Willy-Brandt-Haus dürfte spätestens jetzt klar sein, wie sehr die Partei droht, auseinanderzudriften. Auf der einen Seite die vielen in der Partei und Bundestagsfraktion, die im Angesicht der Krise Pragmatismus fordern. Auf der anderen Seite diejenigen, die nun sozialdemokratische Werte in Gefahr sehen.

Viele der Parteimitglieder mit Migrationsgeschichte fühlen sich persönlich getroffen von Scholz’ Forderung, man müsse „im großen Stil“ abschieben. Dass er damit nur all jene meinte, die kein Recht auf Asyl in Deutschland haben, interessiert in der Partei längst kaum noch. Der Ton ist es, den der Sozialdemokrat im Kanzleramt neu gesetzt hat.

„Lasst uns allen bitte noch genug Kraft“, bittet der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Juso-Delegierten am Samstagnachmittag, „um uns mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen.“ Der stehe außerhalb der eigenen Partei. Scholz und die Parteiführung werden auf dem Parteitag wohl auf Heils Fähigkeiten, die linke Parteiseele zu erreichen, angewiesen sein, um ähnlich drastische Vorwürfe und schlechte Wahlergebnisse zu verhindern. Kühnert und die unterkühlt empfangene linke Parteichefin Saskia Esken gelten dem Nachwuchs aktuell als Enttäuschung. Den Bundeskanzler haben sie offenbar fast aufgegeben.