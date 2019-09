Eine Woche nach dem Rauswurf John Boltons hat US-Präsident Donald Trump die Ernennung des Diplomaten Robert O'Brien zum neuen Nationalen Sicherheitsberater angekündigt. O'Brien sei bislang „sehr erfolgreich“ als Sondergesandter für Geiselangelegenheiten im Außenministerium tätig gewesen, erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter.

Zuvor hatte Trump fünf mögliche Nachfolger für den gefeuerten Sicherheitsberater Bolton genannt. Auf seiner Liste stünden etwa Ricky Waddell, Stellvertreter des früheren Sicherheitsberaters General H.R. McMaster, Keith Kellogg, Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats bevor Bolton vor 17 Monaten den Posten übernahm, und eben Robert O'Brien, Sondergesandter des US-Präsidenten in Sachen Geiselnahmen, sagte Trump zu Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

Weitere Kandidaten seien der frühere CIA-Mitarbeiter Fred Fleitz, Boltons Bürochef im Außenministerium, sowie Lisa Gordon-Hagerty, Staatssekretärin für Nukleare Sicherheit im Energieministerium. Eine Sprecherin des Weißen Hauses ergänzte später, das sei nicht die vollständige Liste, es gebe weitere Kandidaten.

So hatten mehrere US-Medien berichtet, unter den möglichen Kandidaten sei auch Richard Grenell, Botschafter der USA in Deutschland. Grenell hat sich als Statthalter Trumps in Europa einen Namen gemacht.

Mehr zum Thema Ohne Bolton nur ein Täuberich Wie Trumps neue Sicherheitspolitik aussieht

Nach dem Rauswurf des Hardliners John Bolton am Dienstag vergangener Woche musste sich Trump einen neuen Nationalen Sicherheitsberater suchen - den vierten in seiner Amtszeit. Trump hatte Bolton wegen inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten gefeuert. (dpa, Reuters)