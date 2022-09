Russische Männer wehren sich gegen Rekrutierung „Warum schreit ihr wie Frauen? Haltet eure Klappe!“

Am Mittwoch gab Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu die Pläne des Kremls für eine Teilmobilmachung bekannt. 300.000 neue Reservisten sollen für den Krieg in der Ukraine eingezogen werden. In verschiedenen russischen Städten kam es daraufhin zu Protesten und Festnahmen.

Am Flughafen in Istanbul landeten in den vergangenen zwei Tagen vermehrt Maschinen mit russischen Männern an Bord. An den Grenzen zu Finnland und Georgien kam es zu langen Staus.

Währenddessen machen in den sozialen Medien immer mehr Videos von ersten Rekrutierungsszenen die Runde. Zu sehen sind Verzweiflung unter den Rekruten, Streit zwischen Kriegsbefürworten und Kriegsgegnern sowie ein harscher Umgangston mit den neuen Soldaten.

Auf einem der Videos schreit ein Aufseher den Männern entgegen: „Warum schreit ihr wie Frauen? Haltet eure Klappe!“ Und weiter: „Das wars. Die Spielchen sind vorbei. Ihr seid jetzt Soldaten!“ Zudem wird den Reservisten mitgeteilt, dass offenbar nicht mehr als zwei Wochen für ihre Ausbildung vorgesehen ist. Danach soll es bereits an die Front gehen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen nicht.

In der Stadt Nerjungri in der russischen Teilrepublik Jakutien verabschieden sich Männer von ihren Familien und Angehörigen. Einige der Frauen haben Tränen in den Augen und sind sichtlich erschüttert. Wenig später steigen die Männer in einen weißen Reisebus, der sie in ihr Ausbildungslager bringt.

In Dagestan, einer Republik im Nordkaukasus, versucht eine Frau offenbar kampfunwillige Männer von einem Kriegseinsatz zu überzeugen. Sie verweist auf ihren Großvater, der bereits für Russland gekämpft habe. Eine der Männer ruft verärgert: „Es geht (bei diesem Krieg) nur um Politik“.

Andere Rekruten scheinen hingegen euphorisch zu sein, dass sie in den Krieg ziehen können.

Nach dem Befehl von Kremlchef Wladimir Putin zur Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine hat die Führung in Moskau am Freitag „Hysterie“ im Land beklagt.

Zugleich schloss sie Reservisten mit bestimmten Berufen von der Zwangsrekrutierung aus. So würden etwa IT-Spezialisten, Experten zur Sicherung des Finanzsystems oder auch Mitarbeiter der Massenmedien, die zu den „systemerhaltenden“ Berufen gehörten, nicht eingezogen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit.

Kremlsprecher Dmitri Peskow forderte dazu auf, sich ausreichend zu informieren. „Es lässt sich irgendwie verstehen, dass es in den ersten Stunden nach der Bekanntgabe und auch noch am ersten Tag eine hysterische, äußerst emotionale Reaktion gegeben hat, weil es tatsächlich unzureichende Informationen gab“, sagte Peskow. Inzwischen aber gebe es auch Hotlines, um telefonisch Fragen zu klären. (Tsp/dpa)

