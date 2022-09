Kremlchef beeinflusst russische Militärtaktik Putin soll Kommandeuren den Rückzug aus Cherson verboten haben

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt einem US-Medienbericht zufolge verstärkt Einfluss auf die taktischen Planungen für die im Ukraine-Krieg kämpfenden Truppen seines Landes.

Insbesondere beim Vorgehen des russischen Militärs in der ukrainischen Region Cherson bestehe der Kremlchef auf die Befehlsgewalt, berichtet die „New York Times“ (NYT) unter Berufung auf US-Geheimdienstinformationen.

Demnach habe Putin unter anderem die Pläne der Truppenbefehlshaber in der Stadt Cherson abgelehnt, wonach sich die dort stationierten Einheiten mit Blick auf die fortschreitende ukrainische Gegenoffensive geordnet zurückziehen sollten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Stattdessen soll der Staatschef den Insidern zufolge entgegen den Ratschlägen seiner Top-Militärs die Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt befohlen haben.

Unverständnis über Putin bei den Kommandeuren

Wie die NYT weiter berichtet, sollen derlei Anordnungen nicht nur zu moralischen Schwächungen der russischen Truppen führen, sondern auch zu Unmut und Unverständnis bei den Kommandeuren. Darüber hinaus seien die Befehlshaber uneins über das genaue strategische Vorgehen unter den Vorgaben aus dem Kreml.

Zugleich verweist der Bericht darauf, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Putin und seinen Cherson-Kommandeuren die hohe strategische Bedeutung und Symbolkraft der Kämpfe im Süden der Ukraine verdeutlichten.

Russlands elementare Kriegsziele in der Ukraine seien in Gefahr

Nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste sind entscheidende russische Kriegsziele gefährdet. So bröckle bereits die Verteidigungslinie, auf die sich die Russen nach jüngsten Gebietsverlusten im Nordosten des Landes zurückgezogen hatten.

Als Hinweis dafür sehen die Briten, dass die Ukrainer bereits Brückenköpfe am östlichen Ufer des Flusses Oskil im Oblast Charkiw errichtet haben. Die Russen wollten den Fluss demnach eigentlich in eine befestigte Verteidigungslinie integrieren.

Scheinreferenden in Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja

Bei der NYT heißt es ferner, ein Rückzug der russischen Streitkräfte aus Cherson würde das sogenannte Referendum über den Anschluss an Russland nachteilig aus Kreml-Sicht beeinflussen – und letztlich einen großen Erfolg für die Ukraine bedeuten. Die Abstimmung in der südukrainischen Region soll bis Dienstag laufen.

Am Freitag starteten in den vier von Russland besetzten Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja sogenannte Referenden. Die Bevölkerung soll über einen Anschluss an Russland abstimmen.

Bei der Ankündigung der Abstimmungen war von Medien und internationalen Beobachter:innen bereits bezweifelt worden, dass sie ohne Beeinflussung vonstatten gehen werden. In den Sozialen Medien sind nun Videos zu sehen, in denen Menschen von Wahlhelfern in Begleitung bewaffneter Männer dazu gebracht werden, ihre Stimme abzugeben. Wolodymyr Selenskyj sprach davon, dass die Welt „diese Pseudo-Referenden unmissverständlich verurteilt“ habe. (mit dpa)

Zur Startseite