Mariupol könnte laut Analysten bald fallen

Mariupol könnte bald fallen, so Analysten des Institute for the Study of War. So könnte es den russischen Angreifern inzwischen gelungen sein, den Hafen von Mariupol einzunehmen. Damit wären die ukrainischen Verteidiger von weiterem Nachschub abgeschnitten.

Die Kämpfe in der Stadt konzentrieren sich in den letzten Tagen besonders of die Asowstal Fabrik. Dieses „Metallurgische Kombinat Asow-Stahl” ist ein Industriegebiet, in dem große Mengen der regionalen Stahlproduktion untergebracht sind.

Die ukrainische stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk rief am Montag Russland auf, Fluchtkorridore aus Mariupol und aus Gelände des Stahlwerks Asowstal in der Hafenstadt zuzulassen. Dort haben sich die verbliebenen ukrainischen Soldaten verschanzt. Auch viele Zivilisten sollen in der Gelände geflohen sein.