Schlechtester Wert seit Juni 2023 AfD sinkt laut „Trendbarometer“ auf 17 Prozent

Die AfD setzt laut dem neuesten RTL/ntv-Trendbarometer ihren Abwärtstrend in Umfragen fort. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage landet die AfD nur noch bei 17 Prozent (minus eins). Damit rutscht die Partei um Alice Weidel auf ihren schlechtesten Stand seit Juni 2023.

Damit kommt das Trendbarometer zu einem ähnlichen Ergebnis wie kurz zuvor die Umfrage der Insa. Auch die Union mit 30 Prozent und das BSW der Politikerin Sahra Wagenknecht mit vier Prozent verlieren je einen Prozentpunkt.

RTL/ntv-Trendbarometer vom 20. Februar 2024 CDU/CSU: 30 Prozent (-1 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche)

AfD: 17 Prozent (-1)

SPD: 15 Prozent (0)

Grüne: 14 Prozent (0)

FDP: 5 Prozent (+1)

BSW: 4 Prozent (-1)

Linke: 3 Prozent (0)

Freie Wähler: 3 Prozent (0) Forsa befragte für die Erhebung vom 13. bis 19. Februar insgesamt 2504 Erwachsene.

Die FDP kann sich dagegen auf fünf Prozent (plus eins) verbessern. Die Werte für die SPD (15 Prozent), die Grünen (14 Prozent), die Linke und die Freien Wähler (je drei Prozent) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. (Reuters)