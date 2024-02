Sie finden keinen Draht zueinander Die fünf größten Streitpunkte zwischen Scholz und Macron

Ausgerechnet in der größten Krise in Europa seit 1945 kommt es zu einem öffentlich ausgetragenen Disput zwischen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Während sich die ukrainischen Truppen zunehmend in der Defensive befinden, streiten Macron und Scholz über die richtige Strategie im Umgang mit der Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin.