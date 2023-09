Sitzung des Bundestags Die Sommerpause ist vorbei – der Streit ums Heizungsgesetz nicht

Zwei Monate war Ruhe, doch kaum kommt der Bundestag am Dienstag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen, streiten die Parlamentarier schon wieder über das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das sogenannte Heizungsgesetz, über das die Ampelkoalition monatelang gestritten hatte, sollte nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP eigentlich in der letzten Sitzung vor der Sommerpause verabschiedet werden.

Doch dann machte das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage von CDU-Politiker Thomas Heilmann im Eilverfahren der Ampel einen Strich durch die Rechnung.

Neun Wochen später will die Ampel das GEG nun endlich beschließen und hat es dafür für Freitag auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt – allerdings ohne die Unterstützung aller Oppositionsparteien. Die übten am Dienstag in einer Debatte über die Tagesordnung heftige Kritik am Vorgehen der Regierungsparteien.

„Sie legen uns das exakt gleiche Gesetz nochmal vor“, kritisierte Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Union. CDU und CSU hatten gefordert, das GEG ein weiteres Mal im Klima- und Energieausschuss zu beraten und Experten anzuhören. Doch die Ampel lehnt das ab.

Das GEG brachte die Ampel an den Rand einer Regierungskrise

Dabei sei noch nicht einmal klar, wie viel CO₂ das Gesetz einspare, kritisierte Frei. „Sie sind im Blindflug unterwegs.“ Er warf der Ampel Respektlosigkeit vor und witterte andere Beweggründe für die Aufsetzung ohne erneute inhaltliche Behandlung: „Sie haben Angst vor der Beratung. Sie haben Angst vor ihrer Zerstrittenheit. Sie haben Angst vor den Fliehkräften dieser Koalition.“

Tatsächlich hatten die zähen Verhandlungen um das GEG, das ein schrittweises Verbot von Öl- und Gas-Heizungen vorsieht, die Ampel an den Rand einer Regierungskrise gebracht. Der Kritik des Bundesverfassungsgerichts, dass die Parlamentarier nicht genug Zeit gehabt hätten, sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen, sei jedoch Genüge getan worden, hieß es von der Ampel.

Es ist guter Brauch, in Haushaltswochen keine Anträge und Gesetzentwürfe zu machen. Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, wirft der Ampel Arroganz vor.

Seit der Einbringung seien inzwischen 85 Tage vergangen, rechnete Irene Mihalic, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, vor. „Das ist eine ganze Menge Zeit, um sich mit dem Gesetz intensiv zu befassen.“ Sie warf der Union vor, gar keine inhaltliche Kritik zu haben. Es liege bislang kein Änderungsantrag für das Heizungsgesetz vor.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, übte Kritik am Zeitpunkt der Aufsetzung des Gesetzes: „Es ist guter Brauch, in Haushaltswochen keine Anträge und Gesetzentwürfe zu machen“, sagte er mit Blick auf die Beratungen über den Bundeshaushalt, die in dieser Woche anstehen. Das Verhalten der Ampel sei arrogant.

Bundestagspräsidentin Bas äußert Verständnis für die Ampel

Auch sein Parteifreund Klaus Ernst, Vorsitzender des Ausschusses für Klima und Energie, übte scharfe Kritik, dass das Gesetz nicht noch einmal in seinem Ausschuss beraten wird. „Es ist noch einiges unklar“, sagte er dem Tagesspiegel. Etwa die konkrete Ausgestaltung der Fördermaßnahmen oder die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), äußerte auf Tagesspiegel-Anfrage Verständnis für das Vorgehen von SPD, Grünen und FDP. „Es ging um die Frage, ob alle Abgeordneten genügend Zeit hatten, das Ergebnis der Ausschussberatungen zu lesen, bevor sie hierüber im Plenum abstimmen“, sagte Bas mit Blick auf die Eilentscheidung aus Karlsruhe.

„Das Gericht hat gleichzeitig betont, dass das Parlament einen weiten Spielraum bei der Gestaltung seiner Verfahrensabläufe hat“, sagte Bas weiter. Die Bundestagspräsidentin machte aber deutlich, dass sie sich für die Zukunft klarere Regeln für die parlamentarische Arbeit wünsche.

Beschleunigte Verfahren müssen die Ausnahme bleiben. Bärbel Bas (SPD), Bundestagspräsidentin

„Als Bundestagspräsidentin habe ich den Geschäftsordnungsausschuss gebeten, sich intensiv mit der Mahnung aus Karlsruhe zu befassen und – losgelöst vom Einzelfall der Beratung des Gebäudeenergiegesetzes – die Frage zu prüfen, ob und gegebenenfalls welche generellen Konsequenzen aus der Entscheidung für die Verfahrensabläufe im Deutschen Bundestag zu ziehen sind“, sagte sie.

Ein wenig Kritik äußerte sie am bisherigen Regierungsstil der Ampel, da Gesetze zuletzt häufig mit großem Zeitdruck vorgelegt worden waren. Dem Tagesspiegel sagte Bas: „Beschleunigte Verfahren müssen die Ausnahme bleiben, um allen Abgeordneten und Sachverständigen ausreichend Zeit zu geben.“