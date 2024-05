„Solche Leute gehören nicht zu Sylt“ Das sagen andere Gastronomen über den Rassismus-Eklat

Jedes Jahr feiern auf Sylt Tausende – vor allem junge – Menschen die Saisoneröffnung. Besonders angesagt: die Lokale und Strandbars im Nobelort Kampen. Aber auch in den übrigen Inselorten von List im Norden über die Inselhauptstadt Westerland bis Hörnum an der Südspitze zählt das lange Frühlingswochenende zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr.

In Kampen sind die Strandbar „Buhne 16“, die „Sturmhaube“ und die Kneipen auf der sogenannten Whiskymeile die Party-Hotspots. Genau dort liegt auch der „Pony Club“, in enger Nachbarschaft zum ebenfalls bekannten Promilokal „Gogärtchen“. An der Straße parken schnelle Sportwagen und große SUV, auf der überschaubar großen Terrasse wird getrunken, getanzt – und gesungen.

Es ist vor allem der Nachwuchs der wohlhabenden Sylt-Besucher, der hier eine große Party feiert. Sie kommen aus Hamburg, Düsseldorf oder München, um hier den Start in den Sommer gebührend zu begießen.

Ein rassistischer Vorfall im „Pony Club“ hat nun bundesweit Empörung ausgelöst. In einem Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde, sind junge Menschen zum Party-Hit „L’amour Toujours“ von Gigi D’Agostino vor einem Lokal zu hören und zu sehen. Die Beteiligten grölen „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Betreiber des „Pony“ distanzierten sich von den Gästen und kündigten Konsequenzen an.

Das ist eine unfassbare Sauerei, die mit Alkohol nicht zu entschuldigen ist. Inhaber des Kampener Restaurants „Manne Pahl“

Die Terrasse des „Pony“ ist überschaubar groß. Zum Zeitpunkt, als das Video entstand, feierten nach Aussage von Club-Betreiber Tim Becker rund 300 Leute dort. „Wenn wir das Pfingsten mitbekommen hätten, wären die jungen Leute sofort rausgeworfen worden“, zitierte die „Bild“ den Gastronomen. Wer die Verhältnisse dort kennt, kann sich nur schwer vorstellen, dass niemand die Szene beobachtet haben soll. Die Leute stehen eng an eng, tanzen und singen zur lauten Musik aus den Boxen.

Der Inhaber des Kampener Restaurants „Manne Pahl“ machte seinem Ärger Luft. „Das ist eine unfassbare Sauerei, die mit Alkohol nicht zu entschuldigen ist“, sagte er der „Sylter Rundschau“. „Wenn die Gäste drumherum Eier gehabt hätten, dann hätten sie diesen hirnlosen Idioten mal ordentlich verdroschen.“

„Sansibar“-Chef: So etwas habe ich in 50 Jahren noch nicht erlebt

Herbert Seckler, Wirt der deutschlandweit bekannten „Sansibar“, findet: „Solche Leute mit einem solchen Verhalten gehören nicht zu Sylt.“ In seinem Lokal seien ihm ähnliche Entgleisungen bislang nie begegnet und auch von der übrigen Insel sei ihm nichts Derartiges bekannt, sagte er dem Tagesspiegel. „In 50 Jahren als Gastronom habe ich viele – auch schräge – Menschen kennengelernt. Aber solche Leute waren nicht dabei“, so Seckler.

„Wir hatten über das Pfingstwochenende rund 50.000 junge Menschen auf Sylt.“ Rund 4000 Gäste hätten allein in der „Sansibar“ gefeiert, sagte der Wirt. Es sei bedauerlich, dass ein solcher Vorfall, ausgelöst durch Einzelne, ein schlechtes Licht auf die Besucher insgesamt werfe. „Für Sylt ist das keine gute Werbung.“

Die Bürgermeister:innen der Gemeinden auf Sylt sowie die Tourismusverbände äußerten sich in einer schriftlichen Erklärung: „Solche Gäste brauchen nicht noch einmal nach Sylt zu kommen. Sie sind herzlich ausgeladen.“ Sylt sei eine weltoffene Insel, auf der Menschen aus über 100 Nationen „friedlich miteinander“ lebten.

Es ist nicht das erste Mal, dass das lange Pfingstwochenende auf Sylt große Schlagzeilen produziert. Im Jahr 2020 etwa – mitten während der Corona-Pandemie – gab es Berichte von einer Massenparty an der „Buhne 16“. Damals war die Insel wegen der Corona-Auflagen für Tagesgäste gesperrt, es galten Abstands- und Versammlungsregeln, die von den Gästen an dem Strandabschnitt offenbar wenig beachtet wurden. Die Polizei dementierte damals allerdings, dass sie größere Ansammlungen habe auflösen müssen. (mit dpa)