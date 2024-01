Sonntagsumfrage in Sachsen AfD bei 37 Prozent, SPD und FDP flögen aus dem Landtag

In der jüngsten Civey-Sonntagsumfrage der „Sächsischen Zeitung“ hat die AfD weitere 4 Prozentpunkte zugelegt. Mit 37 Prozent der Stimmen läge sie nun deutlich vor der aktuell regierenden CDU mit 30 Prozent.

SPD und FDP würden zudem beide an der Fünfprozenthürde scheitern und den Einzug in den Landtag verpassen. Die Sozialdemokraten verloren vier Prozent und liegen aktuell bei drei Prozent. Die FDP verlor einen Prozentpunkt und liegt in der Umfrage nun bei gerade einmal einem Prozent.

Die einzig möglichen Regierungskonstellationen bei diesen Umfrageergebnissen wäre entweder eine AfD-CDU Regierung, in der die Rechtsaußenpartei den Ministerpräsidenten stellt, oder eine Koalition aus einer der beiden Parteien mit sowohl der Linken (7 Prozent) als auch den Grünen (8 Prozent). CDU-Chef Merz schließt eine Koalition mit der AfD kategorisch aus.

Im September 2024 wird der sächsische Landtag neu gewählt. (Tsp)