SPD-Kanzlerkandidatur „Pistorius ist ganz klar unsere Nummer Eins“

Herr Wittig, am 9. Juni wird nicht nur das Europaparlament gewählt, sondern auch die kommunalen Räte. Wie steht es um Ihre SPD?

Wir in Nordsachsen haben etwa 350 Kandidaten aufgestellt, so viele wie noch nie. Nicht ein einziger Kandidat tritt an, weil er die Bundes-SPD so überzeugend findet. Wir in Nordsachsen wollen am 9. Juni den Rechtsruck verhindern. Ich bin da auf kommunaler Ebene optimistisch, bei der Landtagswahl am 1. September wird es ungleich schwieriger. Für die SPD geht es diesmal schlichtweg ums Überleben.