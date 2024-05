SPD-Kanzlerkandidatur Zweifel an Scholz und das Grummeln der Genossen

Jörg Laftsidis will gar nicht drumherum reden. „Die Lage der SPD ist schwierig, schwierig, schwierig“, sagt er. „Die Umfragewerte sind schlecht, dabei ist nicht alles schlecht, was die Ampel macht.“ Laftsidis, 58, Ratsmitglied in Bochum, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme, steht für das, was die Sozialdemokratie mal geprägt hat. Er war 35 Jahre lang Bergmann, ist Schöffe am Amtsgericht Bochum, singt im Polizei-Chor Bochum, kümmert sich um Senioren.

Laftsidis ist ein Anpacker, einst in den Bergwerken Consolidation und Prosper Haniel, heute in der Kommunalpolitik. Täglich sei er mit Bürgern im Gespräch, sagt er am Telefon, leider seien die Menschen grundsätzlich negativ eingestellt.

Doch es ist nicht allein die miese Laune im Volk, die den Genossen Laftsidis plagt. Vom eigenen Kanzler Olaf Scholz ist er ebenso enttäuscht. „Die Performance von Olaf ist tatsächlich nicht die beste, er wirkt führungsschwach“, sagt Laftsidis.

„Der FDP den Kopf waschen“

„Olaf sollte mal in der Koalition auf den Tisch hauen, der FDP den Kopf waschen“, sagt der 58-Jährige. Aber vielleicht sei „Olaf“ einfach nicht der Typ dafür. Optimismus oder auch nur Zweck-Optimismus will Laftsidis gar nicht erst verbreiten. Er zweifelt daran, dass Scholz und die Ampel noch einmal Aufwind bekommen.

Und es klingt, als habe er die SPD-Kanzlerschaft ab 2025 schon abgeschrieben. „Dass Olaf das Ruder noch mal herumreißen kann, glaube ich nicht“, sagt Laftsidis – und kommt dann auf den Verteidigungsminister zu sprechen. „Viele Leute sagen: Boris Pistorius ist besser, ist näher bei den Menschen, hat Ecken und Kanten und spricht eine klare Sprache. Aber es sieht ja eh nach einer großen Koalition aus nach der nächsten Bundestagswahl, mit der SPD als kleinerer Partnerin.“

Eine zweifelnde, wenn nicht verzweifelnde Partei

Jörg Laftsidis ist ein Genosse von vielen, eines von etwa 360.000 Mitgliedern. Doch wer sich in der SPD umhört, stößt auf ein Muster: Die geringe Beliebtheit von Scholz stellt auch all jene in der SPD vor Probleme, die für ihre Partei Ämter bekleiden, Termine wahrnehmen oder als Sozialdemokrat im Chor singen.

Der Frust über die Ampel, das Dauertief in den Umfragen und den defensiven Kanzler – die SPD ist zwei Wochen vor der Europawahl eine zweifelnde, wenn nicht verzweifelnde Partei.

„Auf den Kanzler kommt es an“ steht auf den SPD-Wahlplakaten. Was aber, wenn die SPD am 9. Juni ihr 15,8-Prozent-Rekordtief von 2019 noch reißt? Dabei gehört Deutschlands beliebtester Politiker der SPD an.

Boris Pistorius, markanter und omnipräsenter Verteidigungsminister, führt seit Monaten die Popularitäts-Ranglisten an, mit weitem Abstand. Läge es da nicht auf der Hand, mit Pistorius in die Bundestagswahl 2025 zu ziehen? Pistorius will von den Spekulationen nichts hören.

Diese Diskussion ist echt überflüssig, die können wir gerade gar nicht brauchen. Boris Pistorius (SPD) über die SPD-Kanzlerkandidatur 2025

Er sägt an keinem Stuhl, versichert seinem Kanzler die Loyalität (was umgekehrt nicht immer der Fall ist). „Wir haben einen hervorragenden Kanzler, und der wird auch der nächste Kanzlerkandidat sein“, sagte Pistorius am Mittwoch bei einem Besuch in Litauen. „Diese Diskussion ist echt überflüssig, die können wir gerade gar nicht brauchen.“

„Pistorius ist ganz klar unsere Nummer Eins“

Diese Diskussion, sie wird in der SPD geführt, aber nur selten öffentlich. Während SPD-Amts- und Mandatsträger im Bund ihre Zunge hüten, hatte zu Pfingsten ein führender Kommunalpolitiker für eine Kanzlerkandidatur von Pistorius geworben.

„Sehr viele an der SPD-Basis sagen: Pistorius ist ganz klar unsere Nummer Eins“, sagte Heiko Wittig, der Fraktionschef der SPD im Landkreis Nordsachsen, dem Tagesspiegel. Mit Pistorius als Spitzenkandidat habe die SPD „beste Chancen, die Bundestagswahl 2025 zu gewinnen“, sagte er. Andernfalls werde es „ein böses Erwachen geben“.

Die SPD-Spitze sah sich daraufhin offenbar genötigt, zu erklären, Scholz werde Kanzlerkandidat. In Teilen der SPD wurde das Plädoyer des Genossen Wittig für Pistorius mit Interesse gelesen, und per E-Mail an Parteifreunde verschickt.

„Er ist der Erste, der sich aus der Deckung wagt“, analysiert ein SPD-Bundestagsabgeordneter. Als Wichtigtuerei eines Querulanten lässt sich Wittigs Plädoyer nicht abtun. Der Mann ist seit 1990 SPD-Mitglied und Kommunalpolitiker, will nichts werden, hat keine Rechnung offen.

Müntefering hält Kanzlerkandidatenfrage für offen

Von sehr viel größerer Wucht sind die Worte eines großen Sozialdemokraten zur SPD-Kanzlerkandidatur 2025. Ex-SPD-Chef Franz Müntefering überraschte seine Partei am späten Mittwochabend. Anders als das SPD-Establishment erklärte Müntefering die Frage der SPD-Kanzlerkandidatur für offen. Es sei parteiintern „noch nicht beantwortet“, wer 2025 zur Bundestagswahl als Spitzenkandidat aufgestellt werde, sagte Müntefering in einem „Spiegel“-Video.

Münteferings Ansage kommt einer Rüge für Scholz gleich. Der frühere Vizekanzler, Arbeitsminister, Partei- und Fraktionschef ist ein Techniker der Macht, ein Mann, für den Loyalität viel zählt. Wenig ist Müntefering wichtiger als der Machterhalt. „Opposition ist Mist“ – diesen Satz hat er geprägt. Versteht man ihn recht, fürchtet er die Verdammnis in die Opposition.

Münterfering lobt „lebensnahen“ Pistorius

Über Pistorius sagte Müntefering, dieser mache „einen guten Job“ und sei ein „lebensnaher Typ“. Man solle aber auch nicht geringschätzen, welche Leistung Scholz im Kanzleramt vollbringe. „Der Job von Olaf ist nicht leicht, er ist der, der ausgleichen muss.“

Er wolle hier nicht spekulieren, „in gar keine Richtung“, sagte Müntefering weiter. So eine gewichtige Entscheidung, wer als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, werde nicht einfach so verkündet, „das sind Prozesse, die sich in den Parteien abspielen“. Auch in der SPD werde darüber gesprochen, und „dann wird man sehen, zu welchem Ergebnis man kommt“.

In Teilen der SPD-Bundestagsfraktion herrschen nach Einschätzung Eingeweihter Ratlosigkeit und Verzweiflung. Die Abgeordneten fürchten um ihre Mandate. Bei 16 Prozent bundesweit dürfte es noch zum Direktmandat in Aurich/Emden reichen, aber darüber hinaus? Die beschlossene Verkleinerung des Bundestages kommt obendrauf.

111 statt 206 Abgeordnete

Bei der Wahl 2021 hatte die SPD mit ihren 25,7 Prozent 206 Mandate geholt, die Hälfte davon waren Neulinge. Dutzende müssen damit rechnen, das Parlament nach vier Jahren unfreiwillig zu verlassen. Wäre heute Wahl, zögen nur 111 Abgeordnete für die SPD in den Bundestag, hat der Wahlrechtsexperte Christian Brugger für den Tagesspiegel errechnet.

Das Umfeld von Scholz hält an dem alten Narrativ fest, auch 2021 habe man sich von 16 Prozent in den Umfragen nach oben gearbeitet, dann die Wahl gewonnen. Das Manko vor der nächsten Wahl aber: Inzwischen haben die Deutschen ein Bild von Scholz.

Scholz werde erneut Kandidat, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nach Wittigs Intervention dem Portal T-Online. Da klang Trotz mit. Offiziell küren will die SPD den Kandidaten aber erst 2025. Spricht man mit erfahrenen Sozialdemokraten im Hintergrund, so verwenden sie bezeichnende Formulierungen. „Derzeit“ spreche alles für Scholz, und „im Moment“ stehe eine Kandidaten-Debatte nicht an.

Franz Müntefering weiß: Politik ist zuweilen dynamisch, kann sich rasant ändern und ist nicht immer rational vorherzusehen. Das gilt vor allem dann, wenn Mandate auf dem Spiel stehen.