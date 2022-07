Der russische Eishockey-Nationaltorwart Iwan Fedotow ist festgenommen und in Russlands hohen Norden gebracht worden, um dort seinen Militärdienst abzuleisten. Der 25-Jährige sei wegen des Verdachts festgenommen worden, sich dem Wehrdienst inmitten des Ukraine-Konflikts entziehen zu wollen, berichteten russische Medien am Montag. Fedotow wollte in Kürze zum NHL-Team Philadelphia Flyers wechseln und in die USA reisen.



Der Kreml wies besorgte Reaktionen im In- und Ausland über Fedotows Schicksal zurück. „Unsere Gesetze sehen eine Wehrpflicht vor“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. „Daher sind jegliche emotionale Kommentare dazu absolut unangebracht“. (AFP)

Nach seiner Festnahme am Freitag in Sankt Petersburg wurde Fedotow nach Angaben seines Anwalts Alexej Ponomarew zunächst in ein Krankenhaus gebracht, da er sich nicht gut fühlte. Inzwischen wurde der 25-Jährige laut der Nachrichtenagentur Tass und seinem Anwalt nach Seweromorsk in der Arktis-Region Murmansk geschickt, wo sich ein wichtiger Marinestützpunkt befindet.Die russische Sportzeitung „Sport-Express“ und die Website „Fontanka“ berichteten hingegen am Montag, der Eishockey-Profi sei in die Stadt Sewerodwinsk in der benachbarten Region Archangelsk gebracht worden.