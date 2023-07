Tarifstreit mit EVG Bahn-Schlichter wollen Empfehlung vorstellen

Die Schlichtungsverhandlungen im Tarifstreit der Deutschen Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sind am Mittwoch früher als erwartet beendet worden.

Das Ergebnis der zehntägigen Vermittlung unter Leitung des früheren Innenministers Thomas de Maizière und der Arbeitsrechtsexpertin Heide Pfarr werde um 18 Uhr am Verhandlungsort in Potsdam mitgeteilt, kündigte die Deutsche Bahn an. (Reuters)