Termine für bundesweite Demos In diesen Städten wird als Nächstes gegen die AfD und Rechtsextremismus protestiert

100.000 Menschen in Berlin, mindestens 100.000 in München, 70.000 in Köln. Nach dem Bekanntwerden eines Vernetzungstreffens radikaler Rechter in Potsdam sind am vergangenen Wochenende deutschlandweit Hunderttausende auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Beeindruckende Drohnenbilder zeigen Menschenmassen in zahlreichen deutschen Städten.

Der Tagesspiegel berichtete von den Protesten in Berlin und Brandenburg. Im Nachgang berichteten uns viele Leser und Leserinnen, dass sie zwar gerne an der Kundgebung in Berlin teilgenommen, allerdings erst viel zu spät davon erfahren hätten. So schreibt beispielsweise „Magritte“ in einem Kommentar: „Ich wäre gegangen, wenn ich davon gewusst hätte.“

Das Feedback möchten wir gerne zum Anlass nehmen und eine Liste mit bundesweiten Terminen für Demos gegen rechts zur Verfügung stellen. Hier erfahren Sie, in welchen deutschen Großstädten in den nächsten Tagen protestiert wird, wer zu den Demonstrationen aufruft und wann die Kundgebungen starten.

In Berlin demonstrierten am 21. Januar 2024 mehrere tausend Menschen gegen rechts und die AfD. © IMAGO/Achille Abboud

Auch für das kommende Wochenende und die nachfolgenden Wochen wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. In Berlin rufen etwa 160 Organisationen für den 3. Februar zu einer Protestaktion unter dem Motto „#WirsinddieBrandmauer“ auf. Dabei soll eine Menschenkette als symbolische Brandmauer gegen rechts den Bundestag schützen.