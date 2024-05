Terry wer? Die Grünen kämpfen im EU-Wahlkampf gegen den Trend – und gegen die Unbekanntheit

Terry Reintke steht in einer Fußgängerzone von Hannover vor einem Schuh- und Schlüsselgeschäft und versucht ihre Wahlkampfflyer loszuwerden. Es ist eine zähe Angelegenheit, immerhin, die Blumensamen und die grünen Papierwindräder gehen bei Familien mit Kindern gut weg.

Nach einer halben Stunde blickt sie etwas resigniert zu ihrem Team. „Also, wenn nur die Drei- bis Neunjährigen wählen dürften, hätte ich das Amt der Kommissionspräsidentin sicher“, sagt sie scherzhaft.

Ein bisschen später ist sie doch noch alle Flyer losgeworden. Erkannt hat die Spitzenkandidatin der Grünen in Deutschland und Europa niemand, so richtig ins Gespräch gekommen ist sie auch nicht. Reintke ist trotzdem zufrieden. Drei Personen hätten gesagt, sie hätten die Grünen schon gewählt und auch Übergriffe habe es nicht gegeben. Das sei ja schon mal was.

In Deutschland ist Terry vielleicht nicht so bekannt, aber in der queeren Szene in Osteuropa ist sie eine Ikone. Parteifreund über Terry Reintke

Terry Reintke hat in diesen Tagen keine leichte Aufgabe. Fünf Jahre nach dem Rekordergebnis von 20,5 Prozent führt die 37-Jährige aus Gelsenkirchen die Grünen in die Europawahl am 9. Juni. Ein Rechtsruck droht in Deutschland und Europa. 15 Prozent für die Grünen wären wohl schon ein Erfolg. Reintke muss kämpfen. Gegen den Trend, gegen die Gewalt – und gegen ihre eigene Unbekanntheit.

Laut einer aktuellen Umfrage ist die Grünen-Politikerin die mit Abstand unbekannteste deutsche Spitzenkandidatin bei der Europawahl. 63 Prozent der Befragten konnten mit ihrem Namen nichts anfangen.

63 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage an, dass sie Terry Reintke nicht kennen.

Ganz anders bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), Ex-Justizministerin Katarina Barley (SPD) oder der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Selbst den Spitzenkandidaten des Bündnis Sahra Wagenknecht, Fabio De Masi, kannten deutlich mehr der Befragten.

Dabei ist Reintke nicht neu im politischen Betrieb. Vor zehn Jahren zog sie als damals jüngste Abgeordnete ins Europarlament und machte sich mit ihrem Einsatz für gesellschaftliche Randgruppen schnell einen Namen.

Im Zuge der MeToo-Enthüllungen machte auch Reintke sexuelle Belästigung im Europaparlament öffentlich und wurde 2017 vom Time-Magazine zur „Person of the Year“ gewählt – in einer Reihe mit den US-Schauspielerinnen Ashley Judd, Selma Blair oder auch der Sängerin Taylor Swift.

Der Einsatz für Frauenrechte treibt Reintke, die in einer Beziehung mit einer französischen Senatorin ist, seit Jahren um. „In Deutschland ist Terry vielleicht nicht so bekannt, aber in der queeren Szene in Osteuropa ist sie eine Ikone“, sagt ein Parteifreund.

Terry Reintke kämpft für ein starkes Ergebnis der Grünen bei der Europawahl. © dpa/Kay Nietfeld

Er verweist auf ihre vielen Teilnahmen bei Gay-Pride-Paraden zwischen Kiew, Budapest und Istanbul, bei denen sie einmal sogar kurzfristig festgenommen wurde.

Doch Reintke hat auch andere Themen. Bielefeld, vor dem Biergarten Bürgerwache im Westen der Stadt. Früher fuhren hier Autos über den Platz und die Altbauten im Viertel waren vom Abriss bedroht, nun stehen Bierbänke in der Sonne und die Vögel zwitschern.

Demokratie als entscheidendes Thema

Die Grünen haben zu einem Brunch mit Reintke und der Fraktionsvorsitzenden der Partei im Bundestag, Britta Haßelmann, geladen. Rund 40 Interessierte, die meisten Senioren, sind gekommen und greifen bei den kostenfreien Brötchen mit Hummus und Tomate zu.

Wir müssen verdammt nochmal ins Machen kommen. Terry Reintke will den Green Deal fortsetzen.

Reintke spricht über die Angriffe auf Politiker und Ehrenamtliche, die gefährdete Rechtsstaatlichkeit in Polen oder Ungarn und die Stärke der AfD und anderer rechter Parteien. „Es ist immer wieder wichtig für uns Europäerinnen und Europäer, für die Demokratie einzustehen.“

Demokratie – es ist das Thema, auf das die Grünen bei dieser Wahl zentral setzen. Seit den Protesten gegen die AfD-Pläne zur Remigration zu Jahresbeginn fühlt sich die Partei im Aufwind.

Reintke flucht gern und gibt sich nahbar

Reintkes zweites großes Thema ist der Green Deal, der unter Kommissionspräsidentin von der Leyen initiiert wurde. Die Grünen wollen die Agenda fortsetzen, um die Wirtschaft klimaneutral zu machen und fordern große Investitonen in europäische Wasserstoffpipelines, Stromnetze und erneuerbare Energien. „Wir müssen verdammt nochmal ins Machen kommen“, sagt Reintke.

Sie flucht gern und häufig in solchen Reden. Recycling sei ein „fucking Wirtschaftszweig“ geworden, sagt sie später am Tag. Es soll ungekünstelt, nahbar klingen. Reintke kennt die Vorurteile über die Grünen, die die Sorgen der Bevölkerung etwa beim Klimaschutz nicht ernst nehmen würden.

Ich bin wegen Robert Habeck bei den Grünen eingetreten und bleibe jetzt wegen Robert Habeck bei den Grünen. Ein haderndes Grünen-Mitglied

Sie selbst verknüpft das Thema Transformation der Wirtschaft mit ihrer Biografie. Kaum eine Gelegenheit lässt sie aus, um zu betonen, dass sie „ein Kind des Ruhrgebiets“ sei. Bei ihr zu Hause habe es keine langen Bücherregale geben, sagt sie über ihr Elternhaus.

Doch eine klassische Arbeiterin ist sie auch nicht. Nach dem Studium in Berlin und Edinburgh arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, dann wurde sie bereits ins EU-Parlament gewählt. Nun könnte sie – wenn von der Leyen nicht wieder Kommissionspräsidentin wird – EU-Kommissarin in Brüssel werden.

Die Zugpferde bleiben Habeck und Baerbock

In Bielefeld kommt Reintke beim Publikum gut an, löst aber keine Begeisterung aus. Kritische Fragen gibt es nicht. Es ist eine entspannte Veranstaltung ohne Zwischenfälle. Nur einmal stolpert ein Betrunkener vorbei und berichtet von seinen Liebesproblemen.

„Sie ist sympathisch, aber mit ihrer Person verbinde ich nichts“, sagt ein Zuhörer, der schon lange Grünen-Mitglied ist. Er hadert mit seiner Partei. Die Waffenlieferungen an die Ukraine würden zu einer zunehmenden Eskalationsspirale führen, beim Klimaschutz hätten sich die Grünen ausbremsen lassen.

Positiv sei für ihn nur in Erinnerung geblieben, dass die europäischen Grünen einen Teil der Reform für die europäische Asylpolitik (GEAS) abglehnt hätten. Angesprochen auf Reintke zuckt eine Frau nur mit den Schultern. „Ich bin wegen Robert Habeck bei den Grünen eingetreten und bleibe jetzt wegen Robert Habeck bei den Grünen.“

Dass der Wirtschaftsminister und Außenministerin Annalena Baerbock weiter die größten Zugpferde der Grünen sind, weiß man in der Parteizentrale. Im Wahlkampfendspurt wurden beide bundesweit auf Großflächenplakate gedruckt. Die Konkurrenz spricht erbost von „Irreführung der Wähler“.

Wer steht hier zur Wahl? Die SPD versucht bei der Europawahl mit dem Kanzler zu punkten, die Grünen setzen auf den Vizekanzler. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Ein paar Stunden später: In Hannover sind nicht 40, sondern 400 Interessierte gekommen. Neben Reintke spricht diesmal auch Habeck. Aus Sicherheitsgründen findet die Veranstaltung in einem Saal der Spielbank statt. Rein kommt nur, wer sich angemeldet hat und am Einlass streng kontrolliert wurde.

Kein Vergleich zum Bundestagswahlkampf 2021, als bei einer Grünen-Veranstaltung auf dem Opernplatz in Hannover mehr als 1000 Menschen kamen.

Unerkannt läuft Reintke in die Nacht

Drinnen ist die Stimmung trotz der dicken Luft gut. „Es geht am 9. Juni wirklich um verdammt viel“, sagt Reintke. Auch nach einem langen Tag scheint ihr die Energie nicht auszugehen.

Ihre Themen sind die gleichen wie am Vormittag. Demokratie, Klimaschutz, Wirtschaft: „Der Green Deal ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Reintke und erwähnt, dass auch sie mal einen Marathon gelaufen sei. Am Ende wirft Reintke Küsschen ins Publikum.

Der Hauptredner des Abends ist aber Habeck. Auch der Vizekanzler spricht viel über Wohlstand und Klimaschutz. „Sehr bald werden sich die rechtfertigen müssen, die sich nicht für Klimaschutz eingesetzt haben“, sagt Habeck und prophezeit, dass dieses Thema zurückkomme. Über Reintke sagt er fast nichts. Am Ende erhält er stehende Ovationen.

Kurz darauf löst sich die Veranstaltung auf. Für Reintke und Habeck ist noch Zeit für einige Selfies, Umarmungen unter Parteifreunden, irgendjemand hat ein paar Pizzaschachteln vorbeigebracht. Dann müssen beide weiter. Habeck verschwindet im Hoody mit sechs BKA-Beamten durch die Hintertür, Reintke nimmt die Vordertür und läuft unerkannt in die Nacht.