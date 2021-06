Ausgerechnet Tirschenreuth: Vom bundesweiten Corona-Hotspot hat sich der Ort inzwischen zur infektionsfreien Zone entwickelt. Aktuell weist der Landkreis an der bayerisch-tschechischen Grenze in ganz Deutschland die niedrigste Sieben-Tages-Inzidenz aus. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag der Wert in Tirschenreuth am Donnerstag bei 0,0.

Noch im Februar hatte der Wert in dem Landkreis an der Grenze zum Hochinzidenz-Land Tschechien bei 355 gelegen – das war der damalige bundesweiten Höchstwert. Trotz harten Lockdowns und obwohl es mehr Impfstoff gab, fiel die Zahl lange Zeit nicht. Und im April vergangenen Jahres hatte die Inzidenz sogar bei 571 gelegen.

Wie das Landratsamt Tirschenreuth jetzt aber mitteilt, soll es seit dem 2. Juni keine einzige Neuinfektionen mehr im Landkreis gegeben haben. „Ich darf heute mit großer Freude eine 7-Tage-Inzidenz von 0,00 für den Landkreis Tirschenreuth verkünden“, schreibt Landrat Roland Grillmeier auf der Website des Landkreises.

Zu den Gründen äußert sich Grillmeier nur vorsichtig. „Wir haben uns diesen Erfolg neben dem Testen und dem Impfen auch ein Stück selbst mit erarbeitet beziehungsweise aus der Krise herausgearbeitet.“ Demnach wären also auch die vielen durchgemachten Infektionen in der Region für den Inzidenz-Sinkflug verantwortlich.

Trotz der außergewöhnlich guten Zahlen wird aber nicht gelockert. In ganz Bayern bleiben beispielsweise Kneipen und Diskotheken geschlossen. Das gilt auch für Tirschenreuth.

Im Februar noch hatte der Bürgermeister der Stadt Tirschenreuth, Franz Stahl, im Gespräch mit dem Tagesspiegel kritisiert, dass es nicht schon früher Schnelltests an den Grenzen gegeben habe. Er fühlte sich von der Politik auf Landes- und Bundesebene mitunter im Stich gelassen.

„Teils werden wir schon alleingelassen. Vor paar Tagen habe ich deshalb an Ministerpräsident Markus Söder einen Brandbrief geschrieben“, sagte er. „Gerade die Grenzregionen, wo die Inzidenzen seit Wochen hoch sind, bräuchten wir mehr Impfstoff.“

Auch in Schwerin ist die Inzidenz inzwischen auf 0,0 gesunken. In der Stadt wurde also keine Corona-Neuinfektion binnen sieben Tagen registriert. Überhaupt steht der Norden Deutschlands recht gut da – in Mecklenburg-Vorpommern liegt die Inzidenz bei 5,3. Baden-Württemberg weist indes 25,9 aus. Einen bundesweiten Höchstwert weist mittlerweile die Stadt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz: Hier liegt die Inzidenz bei 72,1.