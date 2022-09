Trotz aller Macht Gerät Putins Thron ins Wanken? Das sagen Experten

„Wozu sind Kriege da?“, sang die russische Popikone Alla Pugatschowa in den 1980er Jahren mit Udo Lindenberg im deutsch-russischen Duett. Mit etwas schärferen Worten richtete sie dieselbe Frage am Sonntag an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren“, forderte die Sängerin auf ihrem Instagram-Account.

