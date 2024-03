Trotz Tarifeinigung bei der Bahn FDP dringt weiter auf Reform des Streikrechts

Die FDP will trotz der Tarifeinigung bei der Bahn und der damit abgewendeten weiteren Bahnstreiks in der nächsten Zeit an einer Reform des Streikrechts arbeiten. Die Einigung sei „eine gute Nachricht für die Kundinnen und Kunden“, erklärte der wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben am Dienstag.

„Nichtsdestotrotz haben die vergangenen Wochen gezeigt, dass wir Leitplanken für das Streiken im Bereich der kritischen Infrastruktur benötigen“, sagte Houben.

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) hatte in der Tarifrunde sechs Mal und teils tagelang gestreikt. Zugleich kam es wegen Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Lufthansa und das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen wiederholt auch zu Streiks im Flugverkehr. Neben der FDP sprachen sich deshalb insbesondere die Unionsparteien für eine Streikrechtsreform aus.

Houben verwies auf Vorgaben für Streiks in der „kritischen Infrastruktur“ in anderen europäischen Ländern. Deshalb werde die FDP-Fraktion „bei diesem Thema weiter dranbleiben“.

Bahn und GDL hatten am Montag eine Einigung im monatelangen Tarifkampf erzielt. Demnach haben sich beide Parteien unter anderem auf eine schrittweise Absenkung der wöchentlichen Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich verständigt. Außerdem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie und mehr Gehalt. (AFP)