Ukraine-Invasion Tag 259 5 Thesen zum angekündigten russischen Rückzug aus Cherson

Nun also doch der Rückzug aus Cherson. Nach monatelangen schweren und extrem verlustreichen Kämpfen für beide Seiten haben Russlands Verteidigungsminister Sergej Shoigu und der Oberkommandierende für den Ukrainefeldzug Sergej Surowikin den Rückzug heute Nachmittag verkündet. Konkret: Die russischen Truppen sollen sich aus den besetzten Gebieten am Westufer des Dnjepr zurückziehen.

Sicher ist jetzt schon: Das ist ein herber Rückschlag und eine symbolträchtige Niederlage für Wladimir Putin, die er nicht leichtfertig in Kauf genommen hat. Doch vieles ist noch unklar, vieles muss an diesem Abend Spekulation bleiben. Deshalb an dieser Stelle fünf Thesen, wie es weitergehen könnte:

1. Ein Rückzug von 20.000 bis 40.000 Soldaten, ihrer Ausrüstung und von schweren Waffen ist ein gewaltiges militärisches Unterfangen. Der australische Ex-General Mick Ryan schrieb kürzlich, dass ein geordneter Rückzug eine der schwierigsten Aufgaben für eine Armee ist. Denn dabei sind Truppen besonders verwundbar. Ob Moskau diese Aufgabe wirklich ohne große Verluste bewältigen kann, wird viel über die aktuell noch vorhandenen Fähigkeiten der Truppen und ihrer Führung zeigen.

2. Die Ukrainer werden in Cherson vorsichtig bleiben, nicht überstürzt angreifen. Schon in den vergangenen Tagen hatte Kiew alles andere als triumphalistisch auf die Ankündigungen eines möglichen Abzugs reagiert. Von einer möglichen Falle war die Rede. Selbst der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes ging in einem Interview kürzlich noch davon aus, dass die Russen Cherson weiter verteidigen werden. Russland, so vermutete Kiew noch vor wenigen Tagen, hatte seine Truppen in Cherson sogar noch verstärkt.

3. Putin will jetzt Zeit gewinnen, die Fronten einfrieren. Der Rückzug aus Cherson hilft ihm, dieses Ziel zu erreichen. Der Ukrainefeldzug Moskaus krankte vom ersten Tag daran, dass Russland zu wenige Soldaten für einen Krieg an einer so langen Front hatte. Je kürzer die Linie wird, je dichter kann Russland seine Verteidigung ziehen. Dabei helfen auch die neu mobilisierten Soldaten. Ja, manche von ihnen sind lausig ausgerüstet und ausgebildet - andere wiederum werden aber bis zu einem Monat trainiert und haben modernstes Gerät. Sie werden dazu beitragen, die Offensiven der Ukrainer auszubremsen.

4. Moskau hat sich der militärischen Vernunft gebeugt - das könnte weitere Offensivschritte Kiews erschweren. Für fast alle Beobachter war es keine Frage, ob Cherson an die Ukraine fällt, sondern wann. Bis dahin hätte Putin aber wohl einen großen Teil seiner besten Truppen verloren, mit Auswirkungen auf die Kampfkraft in den restlichen besetzten Gebieten der Ukraine. Vorausgesetzt Surowikin bekommt einen Großteil seiner Soldaten und Ausrüstung vom Westufer evakuiert, kann er mit ihnen die Verteidigung weiter östlich verstärken. Ein weiterer Vorstoß für die Ukraine entlang des Ostufers des Dnjepr wird so deutlich erschwert.

5. Putin reagiert auf die militärische Lage - und das wiederum ist eine gute Nachricht für Kiew. Cherson war das einzige Regionalzentrum, das die russischen Truppen in den annektierten Gebieten hielten. Zudem war es der mögliche Startpunkt für eine Offensive entlang des Schwarzen Meeres in Richtung Westen bis nach Moldawien. Der Preis des Rückzugs ist für Putin also enorm. Man könnte annehmen, dass er ihn wieder bereit ist zu zahlen, wenn die Ukraine in anderen Gebieten vorrückt und die Kampfkraft der russischen Armee im Kern gefährdet ist. Im nördlichen Teil von Luhansk könnte das als nächstes der Fall sein.

Freilich, die Voraussetzung für all diese Annahmen ist, dass Russland sich tatsächlich zurückzieht. Kiew zeigte sich am Mittwochabend skeptisch, ob das wirklich passieren wird.

Die wichtigsten Meldungen des Tages

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret zur Verteidigung des Landes gegen Bedrohungen durch andere Staaten sowie durch „schwule Propaganda“ erlassen. In dem am Mittwoch vom Kreml-Chef unterzeichneten Dekret wird die Bedeutung „traditioneller Werte als Grundlage der russischen Gesellschaft“ betont. Moskau müsse „dringende Maßnahmen“ ergreifen, um Bedrohungen durch Terror-Organisationen, „gewisse Massenmedien“ sowie durch die USA und „andere unfreundliche fremde Staaten“ abzuwehren. Mehr in unserem Newsblog.

In dem am Mittwoch vom Kreml-Chef unterzeichneten Dekret wird die Bedeutung „traditioneller Werte als Grundlage der russischen Gesellschaft“ betont. Moskau müsse „dringende Maßnahmen“ ergreifen, um Bedrohungen durch Terror-Organisationen, „gewisse Massenmedien“ sowie durch die USA und „andere unfreundliche fremde Staaten“ abzuwehren. Mehr in unserem Newsblog. Die ukrainische Führung hat ein neues Gesprächsangebot Moskaus am Mittwoch als „neue Nebelkerze“ zurückgewiesen. „Russische Beamte beginnen, Gesprächsangebote immer dann zu unterbreiten, wenn die russischen Truppen Niederlagen auf dem Schlachtfeld erleiden“, schrieb Außenamtssprecher Oleh Nikolenko auf Facebook. Die russische Militärführung hatte wenige Stunden zuvor den Abzug aus dem besetzten Gebieten der Region Cherson auf der rechten Seite des Dnipro angekündigt.

„Russische Beamte beginnen, Gesprächsangebote immer dann zu unterbreiten, wenn die russischen Truppen Niederlagen auf dem Schlachtfeld erleiden“, schrieb Außenamtssprecher Oleh Nikolenko auf Facebook. Die russische Militärführung hatte wenige Stunden zuvor den Abzug aus dem besetzten Gebieten der Region Cherson auf der rechten Seite des Dnipro angekündigt. Das Bruttoinlandsprodukt in der Ukraine wird nach Worten von Wirtschaftsministerin Julia Sywrydenko in diesem Jahr um 39 Prozent schrumpfen und damit stärker als bisher mit 35 Prozent prognostiziert. Grund sei die Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch Russland.

Grund sei die Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch Russland. Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten wollen am kommenden Montag den Start der Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel billigte am Mittwoch in Brüssel einstimmig entsprechende Planungen, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der formelle Beschluss für den Start des Einsatzes soll demnach bei einem für Montag angesetzten Außenministertreffen in Brüssel gefasst werden.

Der Ausschuss der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel billigte am Mittwoch in Brüssel einstimmig entsprechende Planungen, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der formelle Beschluss für den Start des Einsatzes soll demnach bei einem für Montag angesetzten Außenministertreffen in Brüssel gefasst werden. Macron bekräftigte Frankreichs Festhalten an der atomaren Abschreckung. Diese bilde „das Rückgrat der Sicherheit“ Frankreichs und trage zur Sicherheit Europas bei. „Die vitalen Interessen Frankreichs haben heute mehr denn je auch eine europäische Dimension“, sagte der Präsident. „Unsere nuklearen Streitkräfte tragen allein durch ihre Existenz zur Sicherheit Frankreichs und Europas bei.“

„Die vitalen Interessen Frankreichs haben heute mehr denn je auch eine europäische Dimension“, sagte der Präsident. „Unsere nuklearen Streitkräfte tragen allein durch ihre Existenz zur Sicherheit Frankreichs und Europas bei.“ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat für das kommenden Jahr auf Schwierigkeiten beim Nachschub für die Erdgasspeicher hingewiesen. „Wir müssen spätestens ab Frühjahr mit drei weiteren Faktoren rechnen, die zu unseren Ungunsten gehen“, sagte die deutsche Politikerin am Mittwoch im Brüsseler Europaparlament. Es sei schon heute absehbar, dass es 2023 schwieriger werde als in diesem Jahr, die Gasspeicher in der EU zu füllen. Die Faktoren laut von der leyen: Noch weniger Gas aus Russland, knappe LNG-Kapazitäten und größere Nachfrage in anderen teilen der Welt.

„Wir müssen spätestens ab Frühjahr mit drei weiteren Faktoren rechnen, die zu unseren Ungunsten gehen“, sagte die deutsche Politikerin am Mittwoch im Brüsseler Europaparlament. Es sei schon heute absehbar, dass es 2023 schwieriger werde als in diesem Jahr, die Gasspeicher in der EU zu füllen. Die Faktoren laut von der leyen: Noch weniger Gas aus Russland, knappe LNG-Kapazitäten und größere Nachfrage in anderen teilen der Welt. Russland lässt offen, ob es einer Verlängerung des Schmarzmeer-Abkommens zum Export von Getreide zustimmt. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagt vor Journalisten, Russland sehe noch immer keine Fortschritte bei der Erleichterung seiner eigenen Exporte von Düngemitteln und Getreide.

Eine Sprecherin des Außenministeriums sagt vor Journalisten, Russland sehe noch immer keine Fortschritte bei der Erleichterung seiner eigenen Exporte von Düngemitteln und Getreide. Wie russische Medien, Militärblogger und das Pressebüro der russischen Verwaltung in Cherson berichten, ist der von Russland eingesetzte Vizegouverneur von Cherson, Kirill Stremousov, tot. Zu den Hintergründen gibt es zahlreiche Spekulationen. Er soll bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein.

Zu den Hintergründen gibt es zahlreiche Spekulationen. Er soll bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Die Außenpolitik der Vereinigten Staaten steht nach Einschätzung des US-Experten Michael Werz bei den bisherigen Wahlergebnissen nicht auf dem Spiel. In Bezug auf US-Hilfen an die Ukraine sagt der Politikwissenschaftler bei einer Veranstaltung des Progressiven Zentrums in Berlin: „Selbst wenn sich der Senat mehrheitlich in republikanische Richtung bewegen sollte, kann man davon ausgehen, dass es nicht zu einer Abwendung kommen sollte.“

In Bezug auf US-Hilfen an die Ukraine sagt der Politikwissenschaftler bei einer Veranstaltung des Progressiven Zentrums in Berlin: „Selbst wenn sich der Senat mehrheitlich in republikanische Richtung bewegen sollte, kann man davon ausgehen, dass es nicht zu einer Abwendung kommen sollte.“ Die Söldnertruppe Wagner hat erneut in Aussagen über vermeintliche Geländegewinne übertrieben. Das berichtet das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW). Am 7. November habe es Berichte über einen vermeintlichen Durchbruch durch die ukrainische Verteidigung bei der Stadt Bilohoriwka gegeben, russische Militärblogger geben an, diese Meldungen für falsch zu halten und machen die Wagner-Gruppe für die Falschmeldungen verantwortlich.

Das berichtet das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW). Am 7. November habe es Berichte über einen vermeintlichen Durchbruch durch die ukrainische Verteidigung bei der Stadt Bilohoriwka gegeben, russische Militärblogger geben an, diese Meldungen für falsch zu halten und machen die Wagner-Gruppe für die Falschmeldungen verantwortlich. Mehr als acht Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat Kremlsprecher Dmitri Peskow das von Moskau annektierte Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine besucht. Der Vertraute von Präsident Wladimir Putin habe dort ein „Schulungsprogramm für Vertreter von Presse und Pressestellen in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ veranstaltet, teilte der Kreml der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Am Mittwoch war Peskow wieder in Moskau zurück.

Der Vertraute von Präsident Wladimir Putin habe dort ein „Schulungsprogramm für Vertreter von Presse und Pressestellen in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ veranstaltet, teilte der Kreml der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Am Mittwoch war Peskow wieder in Moskau zurück. Die Wiederherstellung der beschädigten Brücke zu der von Russland besetzten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim könnte nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten noch beinahe ein Jahr dauern. „Die russischen Anstrengungen, die Krim-Brücke zu reparieren, gehen weiter, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor September 2023 vollständig funktionsfähig sein wird“, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Mittwoch.

Zur Startseite