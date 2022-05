First Lady Jill Biden reist nach Rumänien und in Slowakei

Die First Lady der USA, Jill Biden, will in den kommenden Tagen nach Osteuropa reisen und dort unter anderem Flüchtlinge aus der Ukraine treffen. Das Weiße Haus teilte am Montag mit, die Ehefrau von Präsident Joe Biden werde am Donnerstag nach Rumänien aufbrechen und dort am Freitag zunächst eine amerikanische Militärbasis besuchen, um US-Soldaten zu treffen. Am Samstag seien in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Gespräche mit der dortigen Regierung geplant, ebenso mit Mitarbeitern der US-Botschaft, humanitären Helfern und Lehrern, die ukrainische Flüchtlinge unterrichten. Jill Biden ist selbst Lehrerin und unterrichtet trotz ihrer repräsentativen Rolle als First Lady der USA weiter. (dpa)