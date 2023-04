Um Krise zu verhindern Verbändebündnis fordert 50 Milliarden für den Wohnungsbau

Ohne die Auflage eines Sonderfonds in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Dauer der Legislaturperiode wird die Ampelkoalition ihre Ziele im Wohnungsbau nicht erreichen. Dies sagten Vertreter des „Verbändebündnis“ aus Unternehmensverbänden, Mieterbund sowie Bau-Gewerkschaft. Letztere drängt wegen der Wohnungsnot auf Sofortmaßnahmen zur Ankurbelung des Neubaus. Deutliche kritisierte das Bündnis Bundesbauministerin Klara Geywitz. Ihr „Narrativ“, wonach 1,7 Millionen Wohnungen in ländlichen Gebieten freistünden, sei falsch. Die Zahl sei veraltet, diese Wohnungen gebe es überhaupt nicht.

Hintergrund der Forderungen ist die Verschärfung der ohnehin angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt. Statt des erforderlichen Aufschwungs kommt es seit Ende vergangenen Jahres zu einem Rückgang der Aufträge im Bau. Erste Unternehmen müssen schließen. Statt auskömmlicher Hilfen des Bundes seien Förderprogramme wie das für die energetische Ertüchtigung von Altbauten bereits ausgeschöpft.

An Nachfrage nach Wohnungen fehlt es nicht. Im Gegenteil.: 1,5 Millionen Geflüchtete kamen ins Land, viele suchen nach einer Unterkunft. Aber die kräftig gestiegenen Zinsen und die Baupreise stürzen den Wohnungsmarkt in die Krise. 5000 Euro je Quadratmeter koste der Bau einer neuen Wohnung. Ohne Subvention müsste diese für 17,50 bis 20 Euro je Quadratmeter vermietet werden. So viel können die meisten Bundesbürger nicht ausgeben für das Wohnen.

Für Geywitz ist die Entwicklung im Wohnungsbau desaströs

Deshalb komme die Erhöhung der energetischen Standards bei Neubauten zum „denkbar ungünstigsten Zeitpunkt“, sagt Hannes Zapf von der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk und Wohnungsbau. Denn diese mache das Bauen noch teurer. Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen forderte „schnell, viel mehr Geld und gleichzeitig den Abbau von Regulierungen“.

Die Niederlande hielten auch die europäischen Standards im Wohnungsbau ein, bauten aber wesentlich günstiger. Denn dort verhinderten nicht 16 unterschiedliche Landesbauordnungen sowie zahllose Normen und Vorschriften kostengünstiges und serielles Bauen. Dies sei auch in Deutschland möglich, wenn der Bund Regulierungen abbaut.

Für Geywitz ist die Entwicklung im Wohnungsbau desaströs. Nicht mehr, sondern sehr viel weniger Wohnungen entstehen in Deutschland: 30 Prozent weniger Einfamilienhäuser seien im Januar entstanden, das Minus im Wohnungsbau insgesamt habe 20 Prozent betragen, so Christian Straub vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Für die Firmen habe dies ein Minus bei den Aufträgen zur Folge von 30 Prozent.

Wie das Verbändebündnis seine gewaltige Forderung von 50 Milliarden Euro an Förderungen begründet? Weil der Bau einer Wohnung durchschnittlich 5000 Euro je Quadratmeter koste, so Dietmar Walberg von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, könne diese nur mit Hilfe von Subventionen zu einer bezahlbaren Miete von etwa 12 Euro je Quadratmeter angeboten werden. Dazu müsse der Bund 2900 Euro je Quadratmeter zu den Baukosten beisteuern.

Sollten die Subventionen fließen, könnte auch eine große Zahl von frei finanzierten Wohnungsbauvorhaben „gerettet“ werden, die wegen der stark gestiegenen Baupreise und Zinsen aufgeschoben oder aufgegeben wurden. Die aufgeschobenen Projekte tragen auch zum Rückgang im Wohnungsbau bei.