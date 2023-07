Unternehmer, Senator, Ampel-Widersacher Wer ist der Mann, der das Heizungsgesetz bremste?

Thomas Heilmann findet, er habe der Ampel eigentlich einen Gefallen getan. „Ich hab‘ die Ampel davor bewahrt, ein formell verfassungswidriges Gesetz zu verabschieden“, meint der CDU-Abgeordnete.

Heilmann sitzt am Donnerstag vor der blauen Wand der Berliner Bundespressekonferenz und gibt sich alle Mühe, einen bescheidenen Eindruck zu machen. „Triumphgeheul“ gebe es von ihm nicht, erklärt er.

Und doch ist es ein Triumph, den der 58-Jährige errungen hat. Seine Kritik daran, wie das Heizungsgesetz im Turboverfahren durch den Bundestag gebracht werden sollte, war von der Ampel beiseite gewischt worden. Am Donnerstagabend gab ihm das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren recht. Eine gewisse Genugtuung kann er nicht verbergen.

Heilmann hatte vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, weil er sich in seinen Rechten als Abgeordneter verletzt sah. Durch das maximal verkürzte Gesetzgebungsverfahren sei es nicht möglich, die konzeptionellen Schwächen des Gesetzes aufzuzeigen oder zu ändern, erklärte er. Das höchste deutsche Gericht entschied, dass die zweite und dritte Lesung des Gesetzes nicht wie geplant in dieser Sitzungswoche stattfinden darf.

Hang zur Selbstinszenierung

Doch wer ist der Mann, der der Ampel die schwere Niederlage beigebracht hat? Selbst in den eigenen Reihen waren viele nicht sicher, ob sein Vorstoß Erfolg haben würde. „Das ist jetzt mal die Aktion von Thomas Heilmann“, hieß es aus der Union vor einer Woche. Fraktionschef Friedrich Merz ließ ihn aber wohlwollend gewähren. Nun hat Heilmann seiner Fraktion einen Erfolg beschert.

Heilmann gilt als einer mit vielen Ideen – viele davon klug, manche mitunter aber auch ein bisschen verrückt. Berlinern ist der 58-Jährige schon lange ein Begriff. Von 2012 bis 2016 war der Jurist Berliner Justizsenator - und fiel schon damals als Quereinsteiger mit Intellekt, aber auch einem Hang zur Inszenierung auf.

Mal organisierte er öffentlichkeitswirksam den „Bello-Dialog“ zwischen Hundehaltern und Kritikern und sprach sich danach für drastische Strafen für liegengelassenen Hundekot aus. Neues Ordnungspersonal sollte eigens dafür eingestellt werden. Ein anderes Mal appellierte er an die Jugendrichter, häufiger Jugendarrest auszusprechen. An der Seite von Innensenator Frank Henkel (CDU) organisierte er die „Null-Toleranz-Strategie“ für Drogenkonsum im Görlitzer Park.

Als Unternehmer und Digitalexperte hatte sich Heilmann aber schon viel früher einen Namen gemacht. So gründete er mit Partnern den Radiosender Antenne Sachsen, später die Werbeagentur Scholz&Friends. Bereits in den 90er Jahren hatte er außerdem in Start-ups investiert, zeitweise besaß er Anteile an Facebook, die er gewinnbringend verkaufte.

Verdacht von Interessenkonflikten

Früh verstand Heilmann, wie wichtig das Internet werden würde. Der CDU-Mann beriet Angela Merkel und wurde zur Jahrtausendwende Internetbeauftragter der Partei.

Seine Geschäfte neben der Politik brachten Heilmann aber auch den Verdacht von Interessenskonflikten ein. So hielt er lange Anteile am Energie-Dienstleistungsunternehmen „Ampere AG“, während der Berliner Senat gleichzeitig die Vergabe der Gaskonzession beschloss.

Ein Interessenskonflikt, der beim Heizungsgesetz nun offenbar nicht mehr besteht. Seine Anteile an der „Ampere AG“ habe er bereits vor Jahren verkauft und halte auch keine Anteile an anderen Energieunternehmen, teilte eine Mitarbeiterin auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

Auch auf dem Immobilienmarkt ist Heilmann aktiv, unter anderem in Berlin. Er profitiert nun also vom Wertzuwachs auf dem angespannten Immobilienmarkt der Hauptstadt. Etwa 1,2 Millionen Euro verdiente Heilmann 2022 insgesamt durch Gewinnzuweisungen aus Firmenbeteiligungen - damit liegt er auf Platz zwei der Nebenverdiener im Bundestag.

Heilmann ist für das Tempolimit

In der Union gilt Heilmann als umtriebig. Dass er Strippen ziehen kann, zeigte sich 2019. Damals kämpfte Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Jens Spahn und Friedrich Merz um den Parteivorsitz. Gemeinsam mit dem Hamburger Ex-Bürgermeister Ole von Beust soll Heilmann damals am Vorabend des entscheidenden Parteitags ein Treffen im vornehmen Hamburger Überseeclub organisiert haben. Rund 200 Delegierte kamen, AKK sprach. Am Ende hat ihr das Treffen womöglich den Sieg beschert.

So mancher in der CDU hält den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Steglitz-Zehlendorf auch für einen Sonderling. Er ist Vorsitzender der Klimaunion. Eine Vereinigung, die in den Reihen der CDU nicht bei allen bedingt beliebt ist. Heilmann ist sogar für das Tempolimit.

Unter anderem deshalb hat es Heilmann überrascht, dass sich nun ausgerechnet die AfD auf den letzten Metern noch an seine Klage gegen die Ampel rangehängt hat. „Die AfD ist Trittbrett gefahren“, sagte er am Donnerstag. Er sei jedoch unverdächtig, Sympathien für die Positionen der rechten Partei zu hegen.

Heilmann will jetzt seinen Triumph vor dem Bundesverfassungsgericht nutzen, um die Ampel generell zu einem anderen Verhalten zu bewegen. In der Union ärgern sie sich darüber, dass die Koalition immer wieder im Eilverfahren Gesetze durchs Parlament bringt. Jetzt will Heilmann, dass die Fraktionen sich im Parlament auf neue Regeln einigen, wie viel Zeit etwa die Ausschüsse haben sollen, sich mit einem Gesetzesvorhaben zu beschäftigen.

Das Hauptsacheverfahren, das er in Sachen Heizungsgesetz angestrengt hat, würde er dann zurückziehen. Es klingt, als würde man von Thomas Heilmann in Zukunft wieder öfter hören.