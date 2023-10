Versammlungsrecht in Deutschland Können pro-palästinensische Demos auf Dauer verboten werden?

Weil auf pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin antisemitische Äußerungen fielen und es zu Ausschreitungen kam, sind sie von den Behörden verboten worden. Das schränkt allerdings auch gemäßigte Palästinenser ein, die friedlich ihre Meinung in der Öffentlichkeit kundtun wollen. Können diese Verbote dauerhaft aufrechterhalten werden? Drei Experten schätzen die rechtliche Lage ein. Alle Folgen 3 auf 1 finden Sie hier.

Es wird neue Mottos der Versammlungen geben

Oliver Tölle war Chefjustiziar der Polizei Berlin und Dozent für Strafrecht und Polizeiwissenschaft. Der Rechtsanwalt sagt: Man wird artverwandte Demos erstmal geschehen lassen müssen.

Ein Verbot setzt zwingend eine „unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ voraus, es müssen also verdichtete und verifizierte Tatsachen vorliegen, dass es in der Versammlung zu Straftaten von erheblichem Umfang kommen wird. Aktuell ist dies angesichts der unverhohlenen Billigung des Hamas-Terrors – auch für „gekaperte“ Veranstaltungen – evident. Die Entwicklung versammlungsrechtlich ähnlicher Phänomene (Al-Quds-Demo, rechtsextremistische Aufzüge) zeigt aber, dass alsbald – ohne Gesinnungswandel – durch unbelastete „Strohanmelder“ die Mottos der Versammlungen in zwar artverwandte, aber legale Themen verlagert werden.

Die ursprüngliche Tatsachengrundlage wandelt sich so in eine Hypothese, die als solche kein Verbot trägt. Tritt diese Entwicklung ein, wird man zunächst solche „Trojaner“ erst einmal geschehen lassen müssen, um aus deren Verlauf neue Lageerkenntnisse im Sinne der für neue Verbote erforderlichen Tatsachen zu gewinnen.

Das Versammlungsrecht gilt nicht absolut

Steffen Augsberg ist Professor für öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er sagt: Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit für erneute Glorifizierungen des Terrors.

Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Wie die Grundrechte insgesamt steht sie nicht unter einem Vorbehalt des common sense oder des guten Geschmacks. Grundrechte schützen Minderheiten und auch das, was die Mehrheit ablehnt.

Demonstriert werden darf deshalb nicht nur für das, was allgemein zustimmungsfähig ist, sondern auch für etwas, das überwiegend als abwegig, geschmacklos oder ekelerregend bewertet wird. Allerdings gilt die Versammlungsfreiheit nicht absolut. Insbesondere bietet sie keinen Freibrief für strafrechtlich verbotenes Handeln, das hochwertige Rechtsgüter verletzt.

Mit Blick auf die bisherigen Demonstrationen und die aufgeheizte Stimmung besteht eine große Wahrscheinlichkeit für erneute Glorifizierungen des Terrors und konkrete Bedrohungen jüdischen Lebens. Beides rechtfertigt ein Verbot. Nur wenn es den Veranstaltern gelingt, diese naheliegende Annahme durch Schutzvorkehrungen zu entkräften, ist es geboten, sich auf nachträgliche Eingriffsoptionen zu beschränken.

Verbote sind die absolute Ausnahme

Clemens Arzt ist Professor für Polizei- und Versammlungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Er sagt: Demonstrationen können nicht grundsätzlich und über Tage hinweg verboten werden.

Das Grundgesetz, die Versammlungsgesetze und auch das Völkerrecht garantieren das Recht, die eigene Meinung friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel kundzutun. Meinungsäußerungen an sich sind niemals unfriedlich. Dieses Recht steht Menschen aus Palästina oder arabischen Ländern ebenso zu wie Deutschen.

Doch Verbote vor Beginn einer Versammlung sind nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die absolute Ausnahme. Die deutsche „Staatsräson“, ein rechtlich nicht konturierter Begriff, kann solche Verbote nicht rechtfertigen, auch wenn viele Menschen Demonstrationen im Kontext des Angriffs der Hamas derzeit für „unerträglich“ halten.

Demonstrationen zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser können daher nicht grundsätzlich und über Tage hinweg verboten werden, sondern nur bei unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit, die anders nicht abgewehrt werden können. Andernfalls öffnen wir die Tür zu einer politischen Beschränkung der Versammlungsfreiheit, was mit deren Wesen und rechtlichen Garantien nicht vereinbar wäre.