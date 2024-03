Die Berlinale war gerade vorbei, da legt Israel den vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angeforderten Bericht zu seinen Maßnahmen in Gaza vor. Die Regierung sollte dem Gericht erklären, was sie zur Verhinderung eines Völkermords an Palästinensern unternimmt. Völkermord, das war auch der Begriff, der den letzten Berlinale-Abend zum Politikum machte. Ein umkämpfter Begriff und längst ein politischer Kampfbegriff; das größte Kaliber, um ohne Waffen auf einen Staat zu schießen.