Von Adenauer bis Scholz Kanzler-Fotograf Konrad R. Müller mit 83 Jahren gestorben

Der Fotograf Konrad Rufus Müller – bekannt geworden mit Porträts aller Bundeskanzler – ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er sei am Samstagabend einer langen schweren Krankheit erlegen, sagte seine Ehefrau am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Königswinter bei Bonn.

Seine Schwarz-Weiß-Fotos der Kanzler – von Konrad Adenauer (CDU) bis Olaf Scholz (SPD) – haben eine intensive Bildsprache, Müller verzichtete dabei auf Scheinwerfer, Stative und anderes Zubehör. Er nutzte nach eigener Aussage stets nur zwei Kameras, um die Digitalfotografie machte er einen Bogen.

Müller war auf unzähligen Reisen und Auftritten der Kanzler dabei und wurde dabei zum Zeitzeugen, etwa als Helmut Kohl den sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow im Sommer 1989 in Bonn traf oder als der CDU-Politiker nach dem Fall der Berliner Mauer den französischen Präsidenten François Mitterrand besuchte, um ihn von der Notwendigkeit der Deutschen Einheit zu überzeugen.

Ich glaube auch, dass es dieser Abend war, an dem Helmut Kohl Michail Gorbatschow davon überzeugt hat, dass die Wiedervereinigung kommen wird, und zwar friedlich. Konrad Rufus Müller, über das Treffen von Helmut Kohl mit Michail Gorbatschow im Sommer 1989.

Im Juni 2017 berichtete Müller im Tagesspiegel über die Erinnerungen an die beiden Treffen. Als Kohl Gorbatschow am 14. Juni 1989 in Bonn traf, sei es ein wunderbarer Sommertag gewesen. Die hätten auf der Veranda des Kanzlerbungalows gesessen und sich unterhalten, während die Männer vor dem Abendessen noch einen Spaziergang im Park gemacht hätten.

Müller über die Situation: „Dort entstand das Motiv, wie Helmut Kohl sich wie ein Adler vor Michail Gorbatschow aufbaut, der gebannt zu ihm aufschaut, daneben der russische Dolmetscher. Ich habe ihn in den Jahren danach mehrfach gefragt, was er in dem Augenblick gesagt hat.“ Kohl habe immer nur gesagt: „Vergiss es, das erzähle ich dir nie!“

Interessant seit, dass Helmut Kohl in seinen Erinnerungen historisch verfälscht habe, so Müller weiter. Dabei sei er ja ein großer Historiker gewesen. „Er hat später geschrieben, sie hätten zu Abend gegessen und wären dann weit nach Mitternacht spazieren gegangen und dann wäre all das passiert. Das stimmt aber nicht. Ich habe es ja fotografiert, und zwar ohne Blitz, das war am helllichten Tag“, so Müller im Tagesspiegel.

„In jedem Fall sind sich an diesem Abend beide sehr nahe gekommen, glaube ich. Ich glaube auch, dass es dieser Abend war, an dem Helmut Kohl Michail Gorbatschow davon überzeugt hat, dass die Wiedervereinigung kommen wird, und zwar friedlich“, beschrieb Müller das historische Treffen.

Über Kohls Treffen mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand schrieb Müller, die britische Premierministerin Margret Thatcher habe der Kanzler nicht gemocht.

„Von François Mitterrand hielt er aber unglaublich viel. Und er wollte ihm seine Angst nehmen. Also schlug er ihm vor, ihn kurz nach Weihnachten zu besuchen. Im Grunde hatte er sich damit selbst eingeladen. Mitterrand empfing den Kanzler auf seinem Landsitz in Latché. Wobei Landsitz ein sehr großes Wort dafür ist, eigentlich war es ein kleines Köhlerhaus, in das sich François Mitterrand mit seiner Frau zurückziehen konnte“, so Müller in dem Gastbeitrag.

Besonders zum SPD-Kanzler Willy Brandt hatte Müller einen guten Draht, ihn bezeichnete er als „meinen Helden“. Neben den Kanzler-Bildern hat Müller als freier Fotograf zahlreiche Fotoprojekte verwirklicht, seine Bilder sind eine Zeitreise bis in die 60er Jahre. (dpa, Tsp)