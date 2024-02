Vor Abstimmung zum Cannabis-Gesetz am Freitag „Ich gehe davon aus, dass das Gesetz ohne Schwierigkeiten durchkommt“

Trotz der Bedenken einiger SPD-Politiker hält die Ampel daran fest, die geplante Freigabe von Cannabis in dieser Woche im Bundestag zu verabschieden. Die zweite und dritte Lesung des Gesetzes, dem zufolge unter anderem der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum eigenen Konsum für Erwachsene künftig straffrei sein soll, ist an diesem Freitag geplant.

„Ich gehe davon aus, dass das Gesetz ohne Schwierigkeiten durchkommt“, sagte Andrew Ullmann, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem Tagesspiegel. „Wir als Partei hatten die kontrollierte Legalisierung von Cannabis im Wahlprogramm verankert, haben sie als Fraktion in den Koalitionsvertrag eingebracht und werden jetzt entsprechend im Plenum abstimmen“, so Ullmann.

Cannabis-Legalisierung Cannabis soll künftig im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen werden. Ziel des im Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) entworfenen Gesetzes ist es, den Schwarzmarkt einzudämmen und damit die Gesundheitsrisiken beim Cannabis-Konsum zu verringern. Erwachsene ab 18 Jahren dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen. In der Wohnung dürfen 50 Gramm aufbewahrt werden. Außerdem sollen Anbau und Abgabe der Droge im Rahmen von Anbauvereinen, so genannten Cannabis-Clubs, erlaubt werden

Während es auch in der Grünen-Fraktion keine Diskussionen mehr über den Gesetzentwurf gibt, sieht die Lage in der SPD-Fraktion etwas anders aus. Die beiden SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler und Sebastian Hartmann hatten einen Brandbrief verfasst, um das geplante Gesetz im letzten Moment noch zu stoppen. Fiedler und Hartmann kritisierten unter anderem fehlende Kontrollen, was den Umfang des privaten Cannabis-Konsums anbelangt. Die geplante Erlaubnis, drei Pflanzen pro Erwachsenem in den eigenen vier Wänden besitzen zu dürfen, werde „nicht kontrolliert werden (können)“, schrieben die beiden SPD-Politiker.

Der Unmut über das Gesetz betrifft vor allem Abgeordnete der konservativeren Seeheimer-Strömung in der Fraktion. Die Kritik bezieht sich auf mehrere Punkte. Sie wurden auch im Laufe einer SPD-Fraktionssitzung am Dienstag noch einmal vorgetragen: So sei die Besitzgrenze von 25 Gramm viel zu hoch, hieß es auf Seiten der Kritiker. Zudem geht es manchem Sozialdemokraten zu weit, dass künftig fast überall Cannabis konsumiert werden kann. Nur um Einrichtungen wie Kitas und Schulen gibt es eine Art Sperrzone.

Die Intervention von Fiedler und Hartmann geschah allerdings sehr zum Unmut der Fraktionsführung. Fraktionschef Rolf Mützenich bezeichnete das Vorgehen der beiden Abgeordneten, ihre Kritik per Brief zu äußern, als „nicht sehr hilfreich“.

In der SPD-Fraktion wurde am Dienstagnachmittag lange und hart über das Cannabis-Gesetz debattiert. Mützenich betonte am Dienstag, dass bei der Neuregelung gerade der Gesundheitsschutz im Vordergrund stehe. Durch die Entkriminalisierung des Rauchens von Cannabis wolle man insbesondere jüngere Konsumenten entstigmatisieren und diese so letztlich leichter von der Droge abbringen.

Das Gesetz wird durch den Bundestag gehen. Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister

Bei einer Probeabstimmung in der Fraktion gab es anschließend 16 Nein-Stimmen sowie bis zu vier Enthaltungen. Allerdings gilt das Gesetz nicht als sogenannte Gewissensentscheidung. Damit gilt für die Abstimmung am Freitag die Fraktionsdisziplin. Es wird erwartet, dass dann fast alle Abgeordneten der SPD-Fraktion für das Gesetzeswerk stimmen oder fernbleiben. Zuvor hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im „Deutschlandfunk“ gesagt: „Das Gesetz wird durch den Bundestag gehen.“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet fest mit einer Zustimmung am Freitag. © dpa/Kay Nietfeld

Angesichts der Kritik bei einzelnen SPD-Abgeordneten will die Unionsfraktion am Freitag bei der Entscheidung über die begrenzte Freigabe von Cannabis eine namentliche Abstimmung ansetzen. Damit soll dann ersichtlich sein, ob die Ampel eine eigene Mehrheit zu Stande bringt oder nicht.

„Die Nerven bei der SPD liegen offensichtlich blank“, sagte die CDU-Gesundheitspolitikerin Simone Borchardt dem Tagesspiegel. Der Brief der beiden SPD-Innenpolitiker zeige einmal mehr, „dass viele Argumente gegen eine Entkriminalisierung einfach unter den Tisch fallen gelassen werden“, so Borchardt.

Die Abgeordneten müssen hier eindeutig Farbe bekennen und Verantwortung für ihren Wahlkreis übernehmen. Simone Borchardt, CDU-Gesundheitspolitikerin

Nach den Worten der CDU-Politikerin seien die Auswirkungen des Cannabis-Konsums auf die psychische Gesundheit „gerade bei jungen Menschen fatal“. Mit Blick auf die Beantragung der namentlichen Abstimmung fügte sie hinzu: „Die Abgeordneten müssen hier eindeutig Farbe bekennen und Verantwortung für ihren Wahlkreis übernehmen.“ Jeder einzelne Parlamentarier, so Borchardt, sei grundsätzlich nur seinem Gewissen unterworfen. Bei der Abstimmung am Freitag werde sich zeigen, ob die Gegner des Entwurfs „ihrer Kritik Taten folgen lassen und dieses Gesetz richtigerweise ablehnen werden“.

Die Ampel peilt ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. April an. Allerdings will auch der Bundesrat noch mitreden. Die Cannabis-Freigabe ist zwar nicht von der Zustimmung der Länder abhängig, weil der Bundestag einen möglichen Einspruch der Länderkammer zurückweisen kann. Allerdings fordert der Deutsche Richterbund, dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen solle. Ein solcher Schritt könnte den Zeitplan noch einmal ins Rutschen bringen.