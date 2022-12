Warnung vor wachsender Armut Kinderschutzbund-Präsident fordert Sofortzuschläge

Der Deutsche Kinderschutzbund hat angesichts von Preissteigerungen und Wirtschaftskrise vor wachsender Kinderarmut im kommenden Jahr gewarnt. „Die Inflation trifft Familien, die nur wenig Geld zur Verfügung haben, besonders hart“, sagte der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ von Montag. Die Kinderarmut werde im kommenden Jahr also noch einmal deutlich zunehmen.

Lobby für Kinder Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) ist ein 1953 gegründeter Verein, der sich zum einen als Lobby-Organisation für Kinderrechte und Kinderschutz versteht, zum anderen aber als Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband auch von Jugendämtern mit der Entsendung von Familienhelfer:innen beauftragt wird. Vorsitzender des DKSB ist seit 1993 der SPD-Politiker Heinz Hilgers.

„Wenn die Politik sich schon nicht zu höheren Regelsätzen durchringen kann, muss sie schnell zusätzliche Hilfen für Familien in der Grundsicherung und mit geringen Einkommen beschließen“, forderte der Kinderschützer. „Schon jetzt kommen viele nur mithilfe der Tafeln gerade so über die Runden.“ Es sei „glasklar“, dass im kommenden Jahr schnell noch einmal Sofortzuschläge für Kinder notwendig seien. „Die Politik darf die Familien in der Not nicht hängen lassen“, forderte Hilgers.

Die jüngste Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro pro Stunde sorge dafür, dass der finanzielle Absturz für Menschen mit geringem Einkommen nicht ganz so schlimm sei. Aber angesichts der hohen Inflation müsse der Mindestlohn schnell wieder steigen, „auf mindestens 13, besser auf 14 Euro“, sagte der Kinderschutzbund-Präsident. „Das würde helfen.“ (AFP)

