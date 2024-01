Was bringt die Bezahlkarte? Bundesweite Lösung – aber mit Möglichkeiten der Beschränkung

Wenn von der Bezahlkarte für Flüchtlinge die Rede war in den vergangenen Wochen, dann richteten sich die Blicke eher in die Provinz. Zum Beispiel in den Landkreis Greiz. Dort war eine Bezahlkarte eingeführt worden – mit der Folge, dass 15 Geflüchtete sich plötzlich nicht mehr bei der Behörde gemeldet haben, wie die Landrätin Martina Schweinsburg im ZDF erzählt hat. „Da scheidet sich die Spreu vom Weizen“, sagte die CDU-Lokalpolitikerin. 200 Karten waren insgesamt ausgegeben worden.

Genau dieser Effekt aber ist es, der zuletzt die Debatte über eine Einführung der Bezahlkarte geprägt hatte. Ursprünglich sollte sie eher der Entlastung von Kommunen dienen – um den bürokratischen Aufwand zu verringern, den die Bargeldzahlungen mit sich bringen.

Nach dem Motto: digitaler und einfacher. Sie ist auch nicht allein mit Blick auf Asylbewerber in die Diskussion gekommen. In Hannover etwa gibt es die „Socialcard“, die auch an deutsche Sozialhilfeempfänger ausgegeben wird.

Wirkt Bargeld verlockend?

Aber dann geriet immer mehr die – vermeintlich oder auch tatsächlich – abschreckende Wirkung der Karte in den Mittelpunkt. Denn der Vorwurf, Asylbewerber würden durch das Auszahlen von Bargeld nach Deutschland gelockt, war von mehreren Seiten, vor allem aber von der Union ganz oben auf die flüchtlingspolitische Agenda gesetzt worden. Das Ergebnis war der Beschluss vom November, als die Ministerpräsidentenkonferenz sich zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entschied, die Karte bundesweit einzuführen.

Die jetzt getroffenen Vereinbarungen lassen viel Spielraum für Schikane. Linken-Chefin Janine Wissler über die Einführung der Bezahlkarte.

Nun ist der Umsetzungsbeschluss der Länder gefallen. 14 der 16 Landesregierungen wollen das Projekt gemeinsam ausschreiben. Abwickeln soll die Ausschreibung die Firma Dataport, ein Dienstleister für den öffentlichen Bereich, der von den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern getragen wird. Die Ausschreibung läuft EU-weit.

Bisher gibt es nur wenige Anbieter, die ein solches Kartensystem technisch betreiben können. Aber der Entschluss, nun eine Großausschreibung zu machen, könnte weitere Bewerber in den Markt bringen. Im Hintergrund braucht es einen großen Kartendienstleister – also Visa oder Mastercard.

Bis zum Sommer

Der Ehrgeiz ist jedenfalls groß im Länderkreis: Bis zum Sommer soll das Vergabeverfahren abgeschlossen sein. Insider rechnen eher damit, dass es auch bis 2025 dauern könnte. Dass Bayern und Mecklenburg-Vorpommern ausgeschieden sind, liegt auch an solchen Bedenken. In München war das Vergabeverfahren schon angelaufen und steht vor dem Abschluss. Man will dann schon im Frühjahr starten können.

Ähnlich ist das Ansinnen in Schwerin: Dort will man Karten ebenfalls selbst ausschreiben. Innenminister Christian Pagel (SPD) betont, sich inhaltlich an dem Länderbeschluss orientieren zu wollen. Im Nordosten regiert allerdings auch die Linke mit. Deren Bundesvorsitzende Janine Wissler hat die Einführung der Bezahlkarte am Mittwoch scharf kritisiert. „Die jetzt getroffenen Vereinbarungen lassen viel Spielraum für Schikane“, sagte sie.

Debit-Karte ohne Konto

Weitgehend klar ist nun, dass bundesweit eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion an Flüchtlinge ausgegeben wird. Ein individuelles Kartenkonto aber wird es – im Gegensatz etwa zur EC-Karte – nicht geben, das Aufladen der einzelnen Karten besorgt die jeweilige Ausländerbehörde. Sie sind als Bargeldersatz konzipiert. Freilich wird weiterhin eine gewisse Summe bar ausgezahlt, weil Karten nicht überall eingesetzt werden können – etwa bei Friseuren. Über die Höhe des Barbetrags im Einzelfall und über die Zusatzfunktionen der Karten entscheidet jedes Land selbst.

Dazu gehört zum Beispiel, ob und in welcher Höhe die Karte an Geldautomaten genutzt werden kann. Auch die Onlinenutzung kann freigeschaltet oder gesperrt werden. Im Angebot dürfte auch eine App sein, über die Asylbewerber ihren Kontostand und ihre Ausgaben einsehen können.

Technisch ist das kein Problem, auch wenn hinter den einzelnen Länderkarten nur ein System steht. Diese Karten lassen sich grundsätzlich sehr weitgehend individualisieren. So kann auch die Nutzung der Karte eingeschränkt werden, etwa auf eine bestimmte Region. Es können auch Branchen ausgeschlossen werden – gedacht ist dabei etwa an Wettbüros. Auch das Überweisen von Geld ins Ausland soll über solche Karten nicht möglich sein.