Die US-Polizei hat am Haus des konservativen Supreme-Court-Richters Brett Kavanaugh einen bewaffneten Mann festgenommen. Wie der Oberste Gerichtshof mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Mittwoch Drohungen gegen Kavanaugh ausgestoßen.

„Heute gegen 01.50 Uhr wurde ein Mann in der Nähe des Wohnsitzes von Richter Kavanaugh festgenommen. Der Mann war bewaffnet und hat Richter Kavanaugh bedroht“, erklärte Gerichtssprecherin Patricia McCabe.

Die „Washington Post“ berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, der Mann sei unweit von Kavanaughs Haus in Chevy Chase außerhalb von Washington festgenommen worden. Er hatte demnach eine Waffe und Einbruchswerkzeug dabei und sagte den Beamten, er habe den Richter töten wollen. Der etwa 20 Jahre alte Mann war dem Bericht zufolge wütend über eine bevorstehende Entscheidung des Supreme Courts zum Abtreibungsrecht.

Ein Anfang Mai durchgesickerter Urteilsentwurf zeigt, dass die konservative Mehrheit der Richter am Supreme Court kurz davor steht, das in dem Grundsatzurteil „Roe v. Wade“ von 1973 verankerte Recht auf Abtreibung in den USA zu kippen.

Die US-Bundesstaaten hätten dann freie Hand, Abtreibungen zu verbieten oder den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen drastisch einzuschränken. Die endgültige Entscheidung des Gerichts wird im Laufe des Monats erwartet.

Nach Bekanntwerden des Urteilsentwurfs hatte es bereits Proteste vor den Häusern mehrerer konservativer Supreme-Court-Richter gegeben, darunter auch der von Ex-Präsident Donald Trump ernannte Kavanaugh. (AFP)