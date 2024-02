Über ein altes Zerwürfnis Wegner oder Merz – wer darf den CDU-Erfolg für sich verbuchen?

Diesen Erfolg wollte Kai Wegner seinem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz nicht gönnen. Die CDU hatte sich bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021 leicht auf 17,2 Prozent (plus 1,3 Prozentpunkte) verbessert.

Als er kurz nach Schließung der Wahllokale im Live-Fernsehen gefragt wurde, wie der Zugewinn zustande kam, antwortete der Regierende Bürgermeister der Bundeshauptstadt: „Das liegt vor allem daran, dass wir in Berlin eine gute Regierungsarbeit machen.“

Der Berliner Landeschef verlor kein Wort darüber, dass die Konservativen im Bundestrend je nach Umfrageinstitut um sechs und zehn Prozent besser dastehen, also noch bei der Wahl 2021. Das sorgte bei führenden CDU-Politikern im Rest von Deutschland für Irritationen.

Zum einen, weil die CDU, obzwar sie die Regierung anführt, weiter auf Platz drei hinter der SPD (22,2 Prozent) und den Grünen (22 Prozent) liegt. Zum anderen, weil Parteichef Merz seine Beliebtheitswerte zuletzt ausbauen konnte und zu den fünf beliebtesten Politikern im Land gezählt wird.

Mancher CDU-Politiker vermutet Wegner im Karnevalsmodus

„Guten Rückenwind aus dem Bund“, sah deshalb auch die Vize-Generalsekretärin der Bundespartei, Christina Stumpp, im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Die CDU strahle Zuversicht aus, weil sie inhaltlich stark und geschlossen auftrete, sagte Stumpp weiter. Manch anderer fragte sich ob Wegners Worten gar, ob der Berliner Landeschef bereits im Karnevalsmodus gewesen wäre und mahnte ein etwas bescheideneres Auftreten an.

Ein Wahlerfolg ist immer ein Erfolg aller. Die Bürger unterscheiden nicht zwischen Land und Bund. Sebastian Lechner, niedersächsischer CDU-Vorsitzender

„Ein Wahlerfolg ist immer ein Erfolg aller“, sagte der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Sebastian Lechner dem Tagesspiegel. Wegner mache gute Politik in Berlin, aber auch die Bundespartei habe im letzten halben Jahr auf die richtigen Themen gesetzt und wirke stabil im Gegensatz zur Ampel. „Die Bürger unterscheiden nicht zwischen Land und Bund, sondern nehmen die CDU als Ganzes wahr“, sagte Lechner.

Die Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein konnte ihr Bundestagsmandat verteidigen. © dpa/Annette Riedl

Am Morgen nach der Wahl ruderte Wegner zurück und sah plötzlich einen gemeinsamen Erfolg der Bundes- und Landespartei. Auch die Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein sagte dem Tagesspiegel: „Die guten Ergebnisse für die CDU sind eine Gemeinschaftsleistung.“ Die Wahl habe insgesamt gezeigt, dass Wählerinnen und Wähler ein klares Stopp-Signal in Richtung Ampelkoalition senden wollten, so Klein. Deshalb sei die CDU die Partei mit den größten Zugewinnen.

Das Verhältnis von Merz und Wegner gilt länger schon als schwierig

Wegners intuitive Antwort vom Wahlabend lässt sich womöglich darauf zurückführen, dass über sein schwieriges Verhältnis zu Merz schon länger gemunkelt wird. Nicht zuletzt, seitdem der Berliner seine Beziehung zur Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch öffentlich gemacht hatte. Bei der Klausurtagung des Bundesvorstands im Januar in Heidelberg soll Wegner isoliert gewesen sein, in Merz’ Nähe sah man ihn nicht.

In der Partei ärgerte man sich damals über Wegners unglückliches Händchen im Umgang mit Privatem. Seine Liebelei kratzte am Image der Gesamtpartei, da der Hauptstadt-Bürgermeister doch als Beweis dafür angeführt wird, dass die Christdemokraten auch für Großstadtwähler attraktiv sind.

Das Zerwürfnis der beiden CDU-Männer geht aber noch weiter zurück. Kurz vor der ersten Wiederholungswahl soll Merz gemeinsam mit dem damaligen CDU-Generalsekretär Mario Czaja versucht haben, Wegner als Spitzenkandidaten auszutauschen. Umgekehrt merkte Wegner immer wieder, dass Zuspitzung wie die Merz’sche „Pascha“-Aussage nicht unbedingt hilfreich sind für seinen Regierungsalltag. Der Bundeschef verschaffte Wegner damit in der Hauptstadt einen schwierigen Stand.

Über die Schuldenbremse waren die beiden ebenfalls nicht einer Meinung. Wegners meldete sich dazu mit einem kaum verhohlenen Verweis auf Merz zu Wort. „Wer derzeit Regierungsverantwortung trägt und damit Verantwortung für die Aufstellung von Haushalten, weiß: Aus den normalen Haushalten lassen sich die nötigen Investitionen nicht finanzieren.“

Auch am Wahlabend signalisierte die Aussage des Regierenden Bürgermeisters mehr oder weniger: Lasst uns hier mal machen. Da Merz derweil zu Besuch in Israel ist, dürfte er die Spitze seines Landeskollegen vielleicht nicht direkt zu Gehör bekommen haben.