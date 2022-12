Weihnachtsgrüße der Regierung Scholz dankt den Menschen, die an den Festtagen arbeiten

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zu Weihnachten die Bedeutung des Zusammenhalts in der Gesellschaft vor allem in Krisenzeiten hervorgehoben.

„An Weihnachten spüren wir alle, was Gemeinschaft und Zusammenhalt ist – besonders nach diesem herausfordernden Jahr“, schrieb Scholz am Samstag auf Twitter. Der SPD-Politiker wünschte allen ein frohes Fest mit Familie und Freunden. Zugleich dankte er jenen, die in diesen Tagen arbeiten.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rief in Erinnerung, dass viele Menschen im Gesundheitswesen auch über die Feiertage für die Patientinnen und Patienten da sind und sprach ihnen via Twitter für ihren Einsatz seinen Dank aus. „Ohne Menschen wie Sie könnte unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, hob Lauterbach hervor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bundesfinanzminister Christian Lindner schrieb bei dem Kurznachrichtendienst mit Dank an die Arbeitenden an Heiligabend: „Sie halten unser Land am Laufen.“ Der FDP-Vorsitzende wünschte besinnliche, schöne und erholsame Feiertage. „Nach diesem 2022 können wir das sicher alle gebrauchen“, fügte er hinzu. „Das Jahr 2022 war für viele Menschen ein schwieriges Jahr“, machte Lindner in einem weiteren Tweet deutlich.

Sein Parteikollege, Bundesjustizminister Marco Buschmann, schrieb auf Twitter, das Jahr 2022 sei für viele eine „schlimme Belastung“ gewesen. „Doch der „heiße Herbst“, auf den so viele Demagogen von Rechts und Links gesetzt haben, blieb aus. Unserem Land geht es besser, als viele vorhergesagt haben“, erklärte der FDP-Politiker. (dpa)

Zur Startseite