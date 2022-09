Wirtschaftsministerium vs. AKW-Betreiber Ein gefährliches Duell für Habeck

Es ist ein Duell, das für Robert Habeck gefährlich ist. Sein Ministerium setzt auf Konfrontation mit dem Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2, der Eon-Tochter Preussen-Elektra. Doch mit der Verteidigung des noch nie erprobten Stand-By-Betriebs für zwei Atomkraftwerke macht man sich angreifbar. „Das Absurde ist, dass die Grünen immer mit der Sicherheit argumentieren und jetzt gefährlich herumexperimentieren wollen“, sagt ein langjähriger Kenner der Atompolitik.

Ausgangspunkt des Streits ist, dass das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) damit argumentiert, dass bei den Beschlüssen zum Atomausstieg nach der Fukushima-Katastrophe in der Atomgesetz-Novelle 2011 die Möglichkeit eines sogenannten Reservebetriebs aufgenommen worden war. Aber das war damals lediglich eine von den Fachbeamten ausgearbeitete Option, da der damalige Umweltminister Norbert Röttgen (CDu) politisch das Aus für acht Atomkraftwerke wollte. Diese waren für Sicherheitsüberprüfungen nach dem Unfall in Japan zunächst für drei Monate vom Netz genommen worden. Die Bundesnetzagentur sah damals zwar kein Versorgungsproblem, aber auch um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, wurde die Option des Reservebetriebs erwogen – aber dann nicht umgesetzt, also auch nie erprobt.

Noch ein Unterschied laut damals beteiligter Experten: Die damals abgeschalteten Anlagen hatten überwiegend noch voll verfügbare Brennelemente. Und nicht wie jetzt schon weit abgebrannte, da ja eigentlich zum Jahresende das Aus für die drei aktuell noch laufenden Kernkraftwerke geplant war. Habeck will das Kraftwerk Emsland (Niedersachsen) wie geplant abschalten lassen, Neckarwestheim2 (Baden-Württemberg) und Isar2 (Bayern) sollen in die Reserve.

Wir sind für den sicheren Betrieb der Anlage verantwortlich – ein solches Vorgehen ist mit unserer Sicherheitskultur nicht vereinbar. Guido Knott, Preussen-Elektra-Chef

Preussen Elektra hat dem in einem Brief an Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen eine deutliche Absage erteilt: „Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen. Wir sind für den sicheren Betrieb der Anlage verantwortlich – ein solches Vorgehen ist mit unserer Sicherheitskultur nicht vereinbar.“

Patrick Graichen ist im Wirtschaftsministerium der Mann an Habecks Seite. © Agora Energiewende

Graichen hat nun spürbar verärgert an Preussen-Elektra-Chef Guido Knott zurückgeschrieben: „Mir scheint, dass es – trotz der vorab geführten Gespräche zwischen Ihnen und mir sowie zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck und dem Vorstandsvorsitzenden der E.ON SE, Leonhard Birnbaum – noch Missverständnisse zur geplanten AKW-Einsatzreserve für den Winter 2022/23 gibt.“

Die Kraftwerke würden also nicht flexibel an- und abgefahren werden, anders als es in Ihrem Schreiben suggeriert ist. Staatssekretär Patrick Graichen

Vor allem ärgert sich Graichen, dass Knott es so darstelle, dass Atomkraftwerke je nach Mangellage und der Gefahr einer Lastunterdeckung im Stromnetz beliebig rauf -und runtergefahren sollen. Denn eigentlich will mal eher einen Streckbetrieb auf Abruf, was aber bei der Grünen-Basis als Formulierung schlecht ankommen würde. Denn im Dezember oder Januar soll die Situation bewertet werden. Kommt man zu dem Ergebnis, eine oder beide Anlagen werden gebraucht, sollen sie durchlaufen bis April.

„Ziel ist es, dass ein Abruf der Reserve mit ausreichendem Vorlauf erfolgt und dann bei einem Abruf auch durchgehend, bis längstens Mitte April, im Betrieb bleiben. Die Kraftwerke würden also nicht flexibel an- und abgefahren werden, anders als es in Ihrem Schreiben suggeriert ist“, erklärt Graichen. Warum man das Ganze aber nicht jetzt schon entscheidet? Kritiker sehen den Grund in der Landtagswahl am 9. Oktober in Niedersachsen.

Im Umfragen sacken die Grünen bereits ab

Die Nervosität in Habecks Ministerium ist groß, denn zwingen können sie die Betreiber nicht. Und wenn am Ende auf die Atomkraftwerke verzichtet wird und etwas im Winter schief geht, könnte Habeck seine Kanzlerambitionen womöglich für immer begraben. Nach Fukushima erlebten die Grünen ein großes Hoch, doch nun, wo sie diesen Ausstieg zementieren wollen, ändert er russische Krieg vieles.

Lange haben die Grünen betont, man habe eine Gas-, aber keine Stromkrise. Dabei wurde selbst von Habeck ignoriert, dass Strom- und Gas-Markt über das das Merit-Order-Prinzip zusammenhängen. Danach richtet sich der jeweilige Einkaufspreis für Strom immer nach der Produktionsart, die die letzte nötige Kilowattstunde Strom produziert. Da es in Europa wegen der Dürre und der Krise der französischen Atomkraftwerke zu wenig Strom gibt, sind das oft die nun teuren Gaskraftwerke. In Deutschland macht das zwar nur rund 15 Prozent der Stromproduktion aus, setzt aber den Marktpreis. Mehr Atomkraft könnte den Einsatz der Gaskraftwerke verringern und damit auch den Preis dämpfen. Doch die Preise klammern die Grünen in ihrer Argumentation aus. Auch im Stresstest wurden explizit nicht die Kosten, sondern Versorgungssicherheit und Netzstabilität untersucht.

Den Preis, den die Grünen für ihren Kurs zahlen könnten, zeigt das neue Politbarometer. In der Befragung sacken die Grünen ab. Minus sieben Prozent in der politischen Stimmung, minus drei Prozent in der Wahlumfrage. Die Union dagegen, die sich für eine befristete Laufzeitverlängerung ausspricht, legt klar zu. Auch das Ansehen der Grünen-Minister leidet. Dramatisch ist der Absturz bei Habeck, der das Ranking zwar noch anführt, aber von 1,7 auf 0,9 in der Zufriedenheitsskala abrutscht. Sein Problem: Die eigene Fraktion und die Basis sind strikt gegen einen Streckbetrieb oder gar eine AKW–Laufzeitverlängerung. Diese ideologische Blockade kommt außerhalb der Partei in der Krisenzeit offensichtlich nicht gut an.F. Hackenbruch/G. Ismar

