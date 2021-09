Wenn irgendein Ort in Deutschland für den Konflikt um die Atomkraft und für den Verbleib seiner Hinterlassenschaften stand, dann war es Gorleben, das Symbol eines gesellschaftlichen Großkonflikts. Jahrzehntelang wurde der Salzstock im Wendland ab 1977 für die Endlagerung hoch radioaktiver Abfälle erkundet, Milliarden wurden investiert. Und gerade Gorleben erfuhr den Widerstand der Anti-Atom-Bewegung, jeder Castor-Transport in das Zwischenlager des Standorts wurde massiv bestreikt. Wohl an keinem anderen Ort in der Bundesrepublik gab es derart starke zivile Gegenwehr.

Nun hat das Bundesumweltministerium (BMU) entschieden, dass das Bergwerk stillgelegt werden soll – es wird zugeschüttet. „Das Kapitel Endlager Gorleben wird ab dem heutigen Tag geschlossen. Ich hoffe, dass im Wendland nun die Wunden heilen können, die der jahrzehntelange Streit um Gorleben gerissen hat“, sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Freitag. „Aus diesem Konflikt hat die Politik für die Endlagersuche gelernt: Am Ende muss gut nachvollziehbar sein, aus welchen Gründen ein Standort gewählt wurde“, so Flasbarth weiter.

Gorleben seit Herbst nicht mehr als Endlager-Standort im Rennen

Vor Jahren war die Endlagersuche neu aufgesetzt worden, gerade um den langen Streit um den Standort Gorleben zu beenden. Es galt die „weiße Landkarte“. Kein Ort in Deutschland sollte vom Verfahren ausgeschlossen sein, Salz-, Ton- und Granitgestein als geologische Formationen infrage kommen. Wenn Flasbarth von der Nachvollziehbarkeit in der Endlagersuche spricht, dann wegen der Konflikte um Gorleben. Nie wieder sollte einem Standort der Geruch des politischen Hinterzimmers anhängen.

Im vergangenen Herbst, als die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ihren ersten Zwischenbericht vorstellte, fiel der Salzstock aus dem Verfahren. „Gorleben ist nicht der bestmögliche Standort“, sagte Steffen Kanitz, einer der Geschäftsführer der BGE, Ende September in Berlin. Unter anderem weise der Salzstock ein nicht intaktes Deckgebirge auf, auch die Gewässerchemie spreche gegen den Standort. Damals betonte auf Nachfrage, dass die Entscheidung rein wissenschaftlich erfolgt sei, es habe keinen politischen Druck gegeben.

„Unsere Kollegen haben hier im Sturm gestanden“

Nun freut sich die BGE über den Auftrag. „Damit findet ein Kapitel ein Ende, das auch für die Belegschaften unseres Vorgängerunternehmens schmerzhaft war. Unsere Kollegen haben hier genauso im Sturm gestanden, wie viele Akteurinnen und Akteure in der Region“, sagte Stefan Studt, ebenfalls Geschäftsführer der BGE. Das Unternehmen profitiere sowohl in den Bergwerken als auch in der Standortauswahl von Arbeiten, die hier gemacht worden sind.

„Der Bau des Bergwerks selbst war ebenfalls anspruchsvoll“, sagte Studt. Teuer war er wohl auch. Bis zu zwei Milliarden Euro sollen in das Bergwerk und die Erkundung des Standorts investiert worden sein. Nun soll die Salzhalde wieder unter Tage verbracht werden, die Stollen aufgefüllt werden.

BGE will Endlager-Region bis 2031 finden

Die BGE sucht derweil weiter nach einem Ort für das Endlager für die insgesamt 1900 Castoren und ihren hochradioaktiven Inhalt. „Das Endlager Gorleben ist Geschichte - die Aufgabe der Lösung der Endlagerfrage bleibt. Das letzte Kapitel des Ausstiegs aus der Hochrisikotechnologie muss noch gemeinsam geschrieben werden“, sagte Wolfram König, Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.

90 Regionen und immerhin 54 Prozent des Bundesgebiets kommen dafür weiter in Betracht, so steht es im ersten Zwischenbericht der BGE, den ihre Geschäftsführer Studt und Kanitz Ende September in Berlin vorstellten. Die Schwierigkeit der kommenden Jahre liegt nun in ihrer Eingrenzung. Denn schon 2031 soll der Standort gefunden sein.