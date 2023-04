Wolfgang Kubicki im Interview „Ich habe ein ganz neues Kevin-Kühnert-Gefühl“

Herr Kubicki, hat die FDP seit letzter Woche wieder Oberwasser?

Was heißt Oberwasser? Wir Freien Demokraten haben beim Koalitionsausschuss daran gearbeitet, dass wesentliche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag konkretisiert wurden – etwa bei der Energiewende und dem Klimaschutz. Und wir sind bereits seit einigen Wochen mit unseren Positionen deutlich wahrnehmbarer in der Öffentlichkeit. Das führt dazu, dass wir auch in den Meinungsumfragen wieder zulegen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden