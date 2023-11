Zerfahrene europäische Asylpolitik Warum Deutschland in der Migration so auf die EU angewiesen ist

Wenn am Montag die Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler zum Thema Asyl beraten, wird in der Öffentlichkeit noch ein Durchbruch erwartet. Olaf Scholz (SPD) hatte „im großen Stil“ Abschiebungen angekündigt, jeden Tag wird eine neue mögliche Maßnahme durch die Öffentlichkeit getrieben: Kürzung von Asylleistungen, Bezahlkarten für Flüchtlinge statt Bargeld oder von der UN betriebene Migrationszentren außerhalb der EU. Das hatten zuletzt drei SPD-Bundestagsabgeordnete vorgeschlagen.

Wer dagegen in diesen Tagen mit hochrangigen Migrationsexperten spricht, hört darüber Verwunderung: „Deutschland kann dieses Problem nicht allein lösen, die Politik täte gut daran, auch nicht diesen Eindruck zu erwecken“, heißt es in Sicherheitskreisen. Ein Durchbruch wäre dagegen vor allem die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asyl-Systems (GEAS). Das sagte Raphael Bossong, Migrationsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), dem Tagesspiegel: „Gerade mit den Verfahren an der EU-Außengrenze sind aus deutscher Sicht große Hoffnungen verbunden.“ Doch auch auf europäischer Ebene ist die Lage schwierig.

Zögern der Bundesregierung hat auf EU-Ebene Zeit gekostet

Die Verhandlungen stehen unter immensem politischen Druck. Im nächsten Jahr im Juni steht die Europawahl an. Vorher soll eine Einigung für eine Asyl-Reform erzielt werden. Bossong hält das sogar für unabdingbar: „Wenn es gelingt, bis zur Wahl im Juni eine Einigung zu erzielen, wäre das ein großer Erfolg. Das könnte wieder neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen.“ Misslingt das Projekt, hält der Migrationsexperte „eine schnelle Einigung nach dem Wahltermin für so gut wie unmöglich“.

Bisher sieht das Paket unter anderem Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen für Migranten mit einer geringen Bleibeperspektive vor, auch eine bessere Verteilung von Flüchtlingen zwischen den Staaten ist geplant. Umstritten ist vor allem die sogenannte Krisenverordnung, die bei einem besonders starken Anstieg der Fluchtmigration eine längere Unterbringung von Asylbewerbern unter haftähnlichen Bedingungen an den Außengrenzen ermöglicht. Erst nach einem Machtwort von Olaf Scholz stimmte die Bundesregierung zu.

„Wir erleben jetzt eine extrem politische Reform“

Der Streit darum hat Zeit gekostet – und die Positionen der Mitgliedstaaten auf der einen Seite und des Europaparlaments auf der anderen Seite liegen noch immer weit auseinander. Die Verhandlungen zur Krisenverordnung befinden sich auch wegen des Zögerns der deutschen Regierung noch in einem frühen Stadium. Die Zeit aber drängt: Wenn die Asylreform im Parlament bei der letzten Sitzung vor der Wahl im April verabschiedet werden soll, wird eine Einigung auf EU-Ebene spätestens Anfang Februar benötigt.

Auch eine Einigung in der EU wird keine unmittelbare Trendwende bei der Migration bringen. Raphael Bossong, Migrationsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Der CDU-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, Paul Ziemiak, hatte sich kürzlich skeptisch gezeigt, ob überhaupt eine Einigung möglich ist. Etwas optimistischer ist SWP-Experte Bossong: „Wir erleben jetzt eine extrem politische Reform“, sagte er. „Trotz aller Skepsis verbinde ich mit einer Einigung aber Hoffnungen: So kompliziert alles ist, können zumindest danach alle Staaten sagen, sie haben sich geeinigt, und sie würden vielleicht aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen.“ Das wäre womöglich die „Grundlage für eine operationalere Reform“ danach.

Bossong warnt vor überzogenen Erwartungen in der deutschen Öffentlichkeit: „Wir müssen realistisch sein: Auch eine Einigung in der EU wird keine unmittelbare Trendwende bei der Migration bringen“, sagte der Wissenschaftler. „Die Verfahren werden zwei bis drei Jahre brauchen, um wirklich anzulaufen.“ Erst danach könne man evaluieren, welche Maßnahmen wirklich helfen. Wichtig sei vor allem, dass das Thema Migration „weniger polarisiert diskutiert und besser gemanagt wird als bisher“, sagte der Wissenschaftler.

Im Fall der EU-Krisenverordnung hadern Linke und Grüne mit der Reform. Das Parlament möchte die geplante Verschärfung wieder zurückdrehen. Allerdings ist man sich auch dort über die Wichtigkeit der Reform im Klaren. Ohne einen Abschluss der Verhandlungen gehe es in der Asylpolitik der EU nicht mehr vorwärts, sagte der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer dem Tagesspiegel. Für etliche der Grundgedanken, welche die Grünen-Politik zu diesem Thema immer geprägt hatten, „wird das eine Niederlage“, räumte er ein. „Das kann ich nicht gut finden, aber die Realität ist die Realität“, so Bütikofer. Die Grünen müssten nach seinen Worten „im Sinne von Humanität und Ordnung weiter kämpfen, auch unter erschwerten Bedingungen“.

Unsere Eingangsstatistik spricht eine deutliche Sprache: Grenzkontrollen wirken. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen

Der gegenwärtige spanische EU-Vorsitz strebt eine politische Einigung über das GEAS-Paket bis Jahresende an. Geeinigt hatten sich die EU-Innenminister schon im vergangenen Juni auf Schnellverfahren an den Außengrenzen mit einer Dauer von bis zu zwölf Wochen für Asylbewerber aus Ländern mit Anerkennungsquoten von unter 20 Prozent. Kapazitäten für 30.000 Menschen sollen dafür geschaffen werden. Bei einer Verfahrensdauer von drei Monaten könnten so jährlich rund 120.000 Verfahren durchgeführt werden.

SWP-Experte Bossong glaubt, dass das den Migrationsdruck lindern könnte. „Die Verfahren können erstens eine abschreckende Wirkung haben. Zweitens können Menschen ohne Chance auf Asyl zeitnah zurückgeschickt werden“, sagte Bossong. Zumindest denn, wenn die Länder an der Außengrenze die neuen Regeln auch konsequent durchsetzen. Dass Grenzkontrollen Wirkung zeigen können, könnten nun neue Zahlen von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen zeigen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat im vergangenen Monat Kontrollen der Bundespolizei direkt an der Grenze an den Abschnitten zu Polen, Tschechien und der Schweiz ermöglicht. Innenminister Stübgen sagte dazu am Dienstag, die Zahl der illegalen Einreisen habe sich seither fast halbiert. „Unsere Eingangsstatistik spricht eine deutliche Sprache: Grenzkontrollen wirken.“