Zu wenig Busfahrer, Pfleger und Ingenieure Sind Geflüchtete Teil der Lösung? 

Arya Dzouwan Wicaksono ist 19 Jahre alt, er lebt in Indonesien, will Pfleger werden und nach Deutschland auswandern. Damit er gut vorbereitet ist, lernt er während seiner vierjährigen Ausbildung in Jakarta von Anfang an Deutsch, im Unterricht nach der Schule. „Vor allem die Aussprache ist schwer“, sagt er. Das Pilotprojekt an seiner Polytechnischen Gesundheitsschule Jakarta startete im vergangenen Sommer. Es soll in ein paar Jahren Tausende Pflegerinnen und Pfleger pro Jahr nach Deutschland bringen.