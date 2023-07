Zwischen Flirt und Abwehrschlacht Wie Kommunalpolitiker mit der AfD umgehen

Selten hat ein Sommerinterview so eine Debatte ausgelöst. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, dann seien das demokratische Wahlen, sagte CDU-Chef Friedrich Merz vergangenes Wochenende. „Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“