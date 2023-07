Badestelle Nedlitz Stadt kennt Probleme, erklärt sich aber für nicht zuständig

Die wilde Badestelle am Weißen See in Nedltiz wird regelmäßig vermüllt. In einer Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion wird deutlich, dass Anwohner am Bergschen Busch immer wieder für Sauberkeit sorgen und Müll sammeln. Der Ort werde häufig für Picknicks und Grillabende genutzt. Für Feuerstellen würden Steine aus der Uferbefestigung verwendet, das notwendige Holz werde direkt vor Ort geschlagen. Viel Müll bliebe anschließend einfach liegen, heißt es in der Anfrage.

Die Stadtverwaltung erklärt, dass die Probleme dem Bereich Grünflächen bekannt seien. Die Stadt sei aber „nicht handlungsberechtigt“, da sich die Badestelle auf einem Grundstück der Bundeswasserstraßenverwaltung befinde. Auch diese Verwaltung wisse von den Problemen. Ein angrenzendes städtisches Grundstück werde jedoch regelmäßig gereinigt, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage.

Entsprechend der Zuständigkeit bleiben Fragen zu Maßnahmen, die Abhilfe schaffen könnten, unbeantwortet. Es würden beispielsweise auch keine Verbotsschilder aufgestellt, teilt die Stadtverwaltung mit.